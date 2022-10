Extreme Marktbewegungen

Wir leben in verrückten Zeiten und die Märkte spiegeln dies fast täglich wider. Gestern, nach den etwas höher als erwarteten Inflationsdaten, drehten die Aktien-Futures und auch Gold und Silber deutlich ins Minus. Der S&P rutschte im Future bis auf 3.500 Punkte und zog dann um über 200 Punkte im Tagesverlauf nach oben:Gold wurde attackiert und mit hohem Handelsvolumen am Terminmarkt um fast 40 USD nach unten geschossen. Am Ende dann nur ein kleiner Tagesverlust:Die Goldaktien im Tagesverlauf mit einem Verlust von über 5,8%, am Ende ein leichtes Minus von rund 1%:Die Renditen zogen zu Beginn des Handels deutlich nach oben, gaben dann aber wieder nach.Ähnlich sieht der US-Dollar aus und ein niedrigeres Hoch wäre sehr gut:Wenn wir uns die Charts der Renditen und dem US-Dollar-Index ansehen, dann ist festzustellen, dass es negative Divergenzen in den Charts gibt. Der letzte Anstieg nach oben erfolgt bei einem fallendem MACD. Schauen wir uns dagegen den GDX als Beispiel an (Gold, Silber sind ähnlich), dann sehen wir positive Divergenzen.Derartige Bewegungen deuten auf eine anstehende Trendwende hin. Sowohl bei den Renditen und dem US-Dollar, aber auch bei Gold, Silber und den Goldaktien.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.