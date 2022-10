Element 25 Ltd.: Update

Element 25 zieht seit dem Update in dieser Woche. Die Aktie sieht technisch stark aus und das Volumen steigt an.Mangan könnte aus meiner Sicht - und das sage ich schon eine Weile, das nächste heiße Batterie-Metall werden. Der springende Punkt dabei ist, dass Mangan bislang von den Investoren kaum beachtet wird, während die Batterie-Hersteller/Autobauer auf der Jagd nach Lieferquellen für die nächsten Jahrzehnte sind.Doch nicht jedes Mangan-Vorkommen eignet sich für die Batterien. Es muss hohe Anforderungen erzielen und Element 25 hat hier einen massiven Vorsprung in der Forschungsarbeit. Seit Jahren arbeitet man an dem patentierten Verfahren für die Herstellung von hochreinem Mangansulfat und das Erz von Butcher Bird wurde mit den Methoden auf die höchsten Standards gebracht.Ich habe in interessantes Video gefunden, in dem CPM-Analyst Andrew Zemek das Thema einmal sehr schön erklärt und darlegt, warum er glaubt, dass die Nachfrage nach batteriefähigem Mangan in den nächsten Jahren explodieren wird.Viele von uns sind in Element 25 investiert, auch wenn die Aktie nicht in einem Musterdepot von uns ist. Ich selbst habe den wilden Ritt der vergangenen Monate einfach ausgesessen.Der erste Hype schob die Aktie auf über 2,75 AUD. Was dann folgte war eine starke und harte Korrektur auf 0,50 AUD. Nun steigt die Aktie wieder. Das Interesse kommt zurück, der Abwärtstrend wurde gebrochen und die Spekulation nimmt wieder zu.Wenn es die Firma schafft, einen starken Partner für das Mangan-Sulfat und die erste eigene Anlage an die Seite zu bekommen, dann wird dies die Kredibilität beweisen, die in den vergangenen Monaten in Frage gestellt wurde.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.