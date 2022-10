OPEC vs. USA?, WK3 immer wahrscheinlicher! & China-Dystopie

Die OPEC drosselt die Produktion mitten in einer Energiekrise, die USA sind empört. Streit unter zwei traditionell engen Verbündeten?Der japanische Yen, die Währung der am höchsten verschuldeten "westlichen" Nation, bricht auf auf Tiefstände zum Dollar ein, die zuletzt 1990 gesehen wurden.Der Konflikt zwischen Rußland und dem Westen verschärft sich und er hat eine Vorgeschichte. So soll der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates im August 2022 gesagt haben, daß man ein Minsker Abkommen nicht wollte und sich stattdessen schon seit Dezember 2019 auf Krieg gegen Rußland vorbereitet hat. EU-Außen-Chef Borrell droht mit der Vernichtung der russischen Armee, sollte diese die Ukraine nuklear angreifen. In diesem Falle wäre auch eine Nato-Beteiligung wahrscheinlich, WK3. Polen überprüft derweil seine Luftschutzbunker.In Kalifonien sollen Ärzte hinsichtlich möglicher Aussagen zu C19 an die kurze Leine gelegt und ggf. aus dem Dienst entfernt werden, wenn sie nicht die offizielle Linie vertreten. Ein klarer Verfassungsbruch.China ist auf dem Weg zum Orwell-Staat schon viel weiter.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)