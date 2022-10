Gold bleibt unter 1.650 Dollar, Kupfer wartet auf wichtige Produktionsberichte

Der Goldpreis stieg am Montag leicht an, blieb aber unter den wichtigsten Unterstützungsniveaus, da die Märkte weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank befürchteten, während die Kupfermärkte die vierteljährlichen Produktionszahlen einiger der größten Bergbauunternehmen der Welt erwarteten, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden.Die Bullionpreise verzeichneten ihre schlechteste Woche seit zwei Monaten, da Daten zeigten, dass die Abkühlung der Inflation in den USA wahrscheinlich viel länger dauern wird als ursprünglich erwartet, so berichtet Investing.com . Das Ergebnis ließ die Erwartungen auf weitere inflationshemmende Zinserhöhungen bei der Fed-Sitzung im November steigen.Bei den Industriemetallen stiegen die Kupferpreise am Montag an, verharrten aber angesichts der sich weltweit abschwächenden Konjunktur in der Nähe von Zweijahrestiefs. Aber das Metall und die meisten seiner industriellen Konkurrenten könnten in den kommenden Monaten mit neuem Gegenwind konfrontiert werden. China, der weltweit größte Metallimporteur, hat keine Pläne, seine wirtschaftlich schädliche Null-COVID-Politik zurückzufahren, wie Präsident Xi Jinping am Sonntag auf dem 20. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei Chinas signalisierte.© Redaktion GoldSeiten.de