Die falsche Hose (Gold vs. DXY)

Die Invasion in der Ukraine im vergangenen Februar ließ sowohl Gold als auch den US-Dollar steigen, da die Nachfrage nach sicheren Anlagen in die Höhe schoss. Leider sind solche Momente der Angst für Goldanleger meist nur von kurzer Dauer, und dies war keine Ausnahme. Seitdem klar wurde, dass sich der Konflikt auf die Ukraine beschränken würde, ist die "Stärke" des Dollar an den Devisenmärkten ein wichtiger Gegenwind für Gold gewesen. Das Gold-Dollar-Wechselkursverhältnis ist zu einem nahezu perfekten Spiegelbild des meistzitierten Dollar-Index, des DXY, geworden.Wenn wir unsere Betrachtung auf die letzten 10 Jahre ausweiten, sehen wir das gleiche umgekehrte Muster - und den DXY auf einer scheinbar extrem hohen Bewertung, die reif für eine Korrektur ist.Doch kehren wir zum wichtigsten Punkt zurück: der Zeit, seit der Dollar 1971 nicht mehr als eine bestimmte Menge Gold definiert war. Es zeigt sich, dass der Dollar in früheren Phasen der Devisenstärke viel stärker gestiegen ist.Es ist bemerkenswert, dass der enorme Anstieg in den 1980er Jahren in die Volcker-Ära fiel. Es ist verlockend, eine Widerstandslinie bei etwa 120 zu ziehen, aber es ist ein Artefakt der Daten, dass der Startpunkt in der Nähe dieses Niveaus mit den Spitzenwerten von 2001-2002 zusammenfällt. Der Durchschnitt liegt - wenig überraschend - knapp über 100. Obwohl dies nicht extrem ist, sieht der Dollar jetzt überkauft und reif für eine Korrektur aus.Der obige Chart von Trading Economics lässt auch Gold als überkauft erscheinen. Aber bedenken Sie, dass der DXY den Dollar mit einem Korb von Währungen vergleicht, die alle inflationär sind. Das ist eine Art eingebaute Inflationsanpassung und der Grund, warum der Gesamttrend des DXY im Grunde flach ist. Gold wird von Trading Economics nicht um die Inflation bereinigt, daher haben wir den Chart mit Fed-Daten neu erstellt und um die Inflation bereinigt.