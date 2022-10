Defense Metals: Flotationsergebnisse ergeben hochgradiges Mineralkonzentrat

Mischproben Variabilitätsproben

MC DC XE SYN DC-02 DC-04

Test-Nr F37 F46 F47 F20 F61 F53

Head, TREO% 2,49 3,38 1,44 1,08 2,02 3,14

Mass Pull, % 4,2 6,3 2,8 3,3 3,2 6,2

Konzentrat, TREO% 45,6 44,6 38,0 14,6 47,1 45,6

Ausbeute, % 81,3 82,7 70,3 78,5 74,3 88,9

Upgrade 18,3x 13,2x 26,4x 13,6x 23,3x 14,5x

Vancouver, 17. Oktober 2022 - Defense Metals Corp. (Defense Metals oder das Unternehmen; TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) gibt die ersten Ergebnisse der Flotationstests aus Variabilitätsproben bekannt.Craig Taylor, CEO und Director von Defense Metals, sagte: Die Flotationsergebnisse aus dem laufenden Testprogramm auf SGS Lakefield bestätigen die Grundlage der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) Die unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Seltenerdelementprojekt Wicheeda, British Columbia, Kanada, mit Datum vom 6. Januar 2022 mit Wirksamkeitsdatum vom 7. November 2021 und erstellt durch SRK Consulting (Kanada) Inc. ist unter Defense Metals Corp.s Profil bei SEDAR (www.sedar.com) archiviert. und zeigen, dass die Lagerstätte Wicheeda mittels herkömmlicher Flotation ein hochgradiges Seltenerdmineralkonzentrat aus unterschiedlichen Lithologien und verschiedenen Gehalten herstellen kann. Die Flotationsergebnisse gehören zu den besten Ergebnissen bei Seltenerdprojekten. Unsere bisherigen Explorations- und metallurgischen Ergebnisse sind sehr motivierend, und wir sind zuversichtlich, dass die Vormachbarkeitsstudie, die bald beginnen soll, zeigen wird, dass Wicheeda gut aufgestellt ist, um einer der nächsten Seltenerdmineral-Produzenten in Nordamerika zu werden.Das Unternehmen führt zurzeit Flotationstests an Proben aus verschiedenen Lithologien durch. Charakterisiert wird die Lagerstätte Wicheeda durch drei hauptsächliche Seltenerden führende Lithologien, Dolomit-Karbonatit (DC), was die dominante Lithologie ist, xenolithisches Karbonatit (XE) sowie Syenit (SYN). Kalkstein ist die hauptsächliche Taubgesteinlithologie. Die vorwiegenden Seltenerdminerale sind Synchysit/Parisit, Bastnäsit und Monazit.- Die bisherigen Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein hochgradiges Mineralkonzentrat mit mehr als 40% Gesamtseltenerdenoxiden (TREO) mit einer Rückgewinnungsrate von mehr als 80% aus allen vollständig getesteten DC-Proben und einer, alle Lithologien enthaltenden Referenzmischprobe (MC) aus Material mit einem Erzgehalt (Head Grade) von mehr als 2% TREO hergestellt wurde.- Das XE-Material, das rund 24% der Lagerstätte ausmacht und auf das man erst spät im Minenleben traf, kann ein 38-prozentige TREO-Konzentrat mit einer Rückgewinnungsrate von rund 70% zu Beschickungsgehalten von rund 1,4%TREO liefern.- SYN-Material, das rund 3% der Lagerstätte ausmacht und auf das man erst spät im Minenleben traf, weist die niedrigsten Gehalte auf, zeigt aber ein Upgrade-Verhältnis von rund 14x (von 1,1% auf 14,6%TREO) bei Rückgewinnungsraten von rund 79%.- Rund70 Flotationtests wurden durchgeführt. Mehrere Analyseergebnisse stehen noch aus, und weitere Tests laufen an Variabilitätsproben von DC, XE, SYN sowie gemischten Proben.Tabelle 1 zeigt ausgewählte Flotationsergebnisse aus Proben verschiedener Lithologien. Die Mischproben enthalten eine Mischung aus Abschnitten aus verschiedenen Bohrkernen, die an unterschiedlichen Stellen der Lagerstätte und in unterschiedlichen Tiefen genommen wurden und die unterschiedlichen Lithologien repräsentieren. Die Referenzmischprobe (MC in Tabelle 1) umfasst die drei Lithologien (DC (73,4%), XE (22,5%) und SYN (3,8%)). Die Variabilitätsproben in Tabelle 1 sind nur zwei der siebzehn solcher Proben, die getestet werden.Die DC-Lithologie macht mehr als 70% des PEA-Mühlenbeschickungsmaterials aus (Abbildung 1), und in den ersten acht Jahren des erwarteten Minenlebens werden 90% des Flotationsanlagenmaterials DC-Material mit höheren Seltenerdgehalten sein. In den späteren Jahren wird es sich größtenteils um DC- und XE-Material mit relativ niedrigeren Gehalten handeln.Tabelle 1. Prozentsatz der Lithologien auf Wicheeda während des erwarteten Minenlebenshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67840/DefenseMetals_171022_DEPRCOM.001.pngDie Proben wurden aus Bohrkernen genommen und in verschiedene Lithologien eingeteilt. Sie wurden zerkleinert und zu 80% auf eine Größe von rund 80µm gemahlen. Dann wurden sie Flotationstests unterzogen. Verschiedene Flotationsparameter wurden untersucht, darunter auch Kollektortypen und Dosierung, Drückertypen und Dosierung, Hinzufügung eines Aktivators, Pulpentemperatur, Pulpendichte, Pulpen-pH-Wert und Größe des Flotationsbeschickungsmaterials. Alle Tests wurden von SGS Minerals Lakefield in Ontario durchgeführt.Erzgehalt (Head grade) und Konzentratprodukte für Cerium, Lanthanum, Neodym und Praseodym-Oxide wurden mittels Lithium-Borat-Fusion einer mittels wellenlängendispersivem Röntgenfluoreszenzspektrometer (WD-XRF) analysierten 0,5-Grammprobe ermittelt.Die Analyse von SGS umfasste ein Programm zur Qualitätssicherung und -kontrolle einschließlich Einführung einer Seltenerdelement-Standardprobe sowie Blankoproben. Bei der Überprüfung der Daten fand Defense Metals keine bedeutenden Probleme der Qualitätssicherung und -kontrolle. Defense Metals weiß von keinerlei Proben, Ausbeuten oder anderen Faktoren, die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Daten erheblich beeinflussen könnten. SGS Minerals Lakefield ist ein ISO/IEC 17025- und ISO9001:2015-akkreditiertes Labor und unabhängig von Defense Metals Corp.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteillung wurden, soweit sie sich auf das Seltenerdprojekt Wicheeda beziehen, von John Goode, P. Eng., Chief Metallurgist des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt und er hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung zur Metallurgie bereitgestellt. Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), ein Director des Unternehmens, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 für die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Ressourcen beziehen.Das sich zu 100% in Besitz befindliche 4.244 Hektar große Seltenerdelement-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George in British Columbia. Es ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hochspannungsleitungen, der kanadischen Eisenbahnstrecke und größeren Highways.Der 2021 durchgeführte technische Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Seltene-Erden-Projekt Wicheeda fiel positiv aus und ergab einen Kapitalwert (Net Present Value, NPV) von 8% bzw. 517 Mio. $ bei einem internen Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR) von 18% Die unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Seltenerdelementprojekt Wicheeda, British Columbia, Kanada, mit Datum vom 6. Januar 2022 mit Wirksamkeitsdatum vom 7. November 2021 und erstellt durch SRK Consulting (Kanada) Inc. ist unter Defense Metals Corp..s Profil bei SEDAR (www.sedar.com) archiviert.. Ein einzigartiger Vorteil des Seltene-Erden-Projekts Wicheeda ist die Produktion von verkaufbarem, hochgradigem Flotationskonzentrat. Die PEA geht von einem Tagebaubetrieb mit einer Erzproduktion von 1,8 Mio. t/pa (Millionen Tonnen pro Jahr) mit einem Abraumverhältnis von 1,75:1 (Abraum: Erz) über eine Lebensdauer der Mine (Projekt) von 19 Jahren und einer jährlichen REO-Produktion von 25.423 Tonnen aus. Ein anfängliches Phase-1-Abraumverhältnis der Grube von 0,63:1 (Abraum: Erz) eröffnet einen raschen Zugang zu der höhergradigen oberflächennahen Mineralisierung in Jahr 1 und einer Rückzahlung von 440 Mio. $ Startkapital innerhalb von 5 Jahren. Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Erwerb, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich im Energiesektor, in der Verteidigungsindustrie, im nationalen Sicherheitssektor und in der Produktion von grünen Energietechnologien verwendet werden, wie z.B. Seltene-Erden-Magnete, die in Windturbinen und in Permanentmagnetmotoren für Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Defense Metals besitzt 100 % des Seltenerdelement-Lagerstätte Wicheeda in der Nähe von Prince George, British Columbia, Kanada. 