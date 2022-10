Investing News: Befinden sich die USA in einer Rezession?

In dem Bemühen, die galoppierende Inflation zu bekämpfen, hat die Federal Reserve zusammen mit anderen Zentralbanken auf der ganzen Welt begonnen, die Zinssätze zu erhöhen - und wenn es nach dem Vorsitzenden Jerome Powell geht, werden diese Erhöhungen weitergehen, so heißt es von Investing News . Aber wie die meisten Volkswirtschaftler bestätigen werden, haben die Zentralbanken nicht die beste Erfolgsbilanz bei der Eindämmung der Inflation, ohne eine Rezession auszulösen."Seit der Nachkriegszeit endet die überwiegende Mehrheit der Straffungszyklen in einer Rezession. Dies muss also dieses Mal das Basisszenario sein", erklärte Chris Wood, Leiter der Aktienstrategie bei Jefferies Hongkong, während seiner Grundsatzrede auf dem jüngsten Gold Forum Americas. Wood geht davon aus, dass es in den USA bis Mitte 2023 zu einer Rezession kommen wird.Andere glauben, dass das Land bereits in eine Rezession eingetreten ist - das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im ersten Quartal 2022 um 1,6%, gefolgt von einem Rückgang um 0,6% im zweiten Quartal. Zwei aufeinanderfolgende Quartale mit einem rückläufigen BIP werden oft als wichtigstes Signal dafür angesehen, dass eine Rezession eingetreten ist.Trotz dieser und anderer Faktoren zögern einige, das Wort "Rezession" überhaupt in den Mund zu nehmen. In einem Interview mit CNN Mitte Oktober sagte US-Präsident Joe Biden, er rechne in nächster Zeit nicht mit einer Rezession, und falls doch, werde es nur "eine sehr leichte Rezession" sein.© Redaktion GoldSeiten.de