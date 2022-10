Chinesischer Goldpreisaufschlag erreicht höchsten Stand seit sechs Jahren

Laut dem jüngsten Marktbericht des World Gold Council stiegen die lokalen Goldaufpreise in China im September dieses Jahres auf den höchsten Stand seit sechs Jahren, so Scrap Monster . Die Aufpreise erreichten den höchsten Stand seit Dezember 2016, was hauptsächlich auf die gestiegene lokale Goldnachfrage im Land zurückzuführen ist. Der Abstand zwischen den Goldpreisen in London und Shanghai hat sich im Laufe des Monats erheblich vergrößert.Das inländische Nettogoldangebot war ein wichtiger Faktor, der zum Anstieg der Spanne beitrug. Das inländische Goldangebot in China reichte nicht aus, um die robuste Nachfrage zu decken. Auch die Beschränkungen für die Einfuhr von Gold in das Land haben die lokalen Goldpreise im Vergleich zu den internationalen Preisen in die Höhe getrieben. Die Goldnachfrage im Großhandel des Landes belief sich im September dieses Jahres auf 180 Tonnen. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vormonat um 8% und verzeichnete damit den fünften Anstieg in Folge gegenüber dem Vormonat.Es wird erwartet, dass die Goldverkäufe im letzten Quartal des Jahres robust bleiben werden, trotz der erwarteten Störungen auf dem lokalen Goldmarkt aufgrund des Wiederauflebens von COVID. Die Prämie wird durch die Mean Reversion und die Unsicherheiten bei der Nachfrage stark beeinträchtigt. Laut dem WGC-Bericht könnte die gestiegene Nachfrage den Aufschlag jedoch etwas stützen.© Redaktion GoldSeiten.de