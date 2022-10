Nouriel Roubini: Jahrzehnt stagflationärer Schuldenkrise erfordert Vermögenswerte wie Gold

Nouriel Roubini, CEO von Roubini Macro Associate und Professor an der NYU Stern School of Business, warnt, dass der Welt ein Jahrzehnt mit einer noch nie dagewesenen stagflationären Schuldenkrise bevorstehen könnte, berichtet Kitco News . "Das vor uns liegende Jahrzehnt könnte eine stagflationäre Schuldenkrise werden, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben", schrieb Roubini in seinem jüngsten Time-Essay. Die nächste Krise wird nicht wie die vorherigen sein, da sie einen stagflationären Aspekt mit einer massiven Staatsverschuldung verbindet, erklärte Roubini anhand von Beispielen aus den 1970er Jahren und 2008."In den 1970er Jahren hatten wir Stagflation, aber keine massiven Schuldenkrisen, weil die Verschuldung niedrig war. Nach 2008 hatten wir eine Schuldenkrise, gefolgt von niedriger Inflation oder Deflation, weil die Kreditklemme einen negativen Nachfrageschock ausgelöst hatte. Heute haben wir es mit Angebotsschocks vor dem Hintergrund einer viel höheren Verschuldung zu tun, was bedeutet, dass wir auf eine Kombination aus Stagflation im Stil der 1970er Jahre und Schuldenkrisen im Stil von 2008 zusteuern - also auf eine stagflationäre Schuldenkrise", schrieb er.Roubini wies darauf hin, dass ein traditionelles Anlageportfolio in diesem makroökonomischen Umfeld nicht funktionieren wird, da ein 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen im Jahr 2022 zum ersten Mal seit Jahrzehnten massive Verluste verzeichnen wird. Vor diesem Hintergrund müssen die Anleger nach Anlagen suchen, die vor Inflation, politischen und geopolitischen Risiken und Umweltschäden schützen. Und dazu gehört Gold. "Dazu gehören kurzfristige Staatsanleihen und inflationsindexierte Anleihen, Gold und andere Edelmetalle sowie Immobilien, die gegen Umweltschäden resistent sind", so Roubini weiter.© Redaktion GoldSeiten.de