Evakuierung, Aufruhr in Paris, Insektennahrung & Irres aus Deutschland

C19 wird häufig zufällig diagnostiziert. Eine Basis für einschränkende Maßnahmen?In den USA soll die CDC Krebstote und C19-Tote nicht richtig erfassen.In den Niederlanden wird an Schulen ein Test mit Insektennahrung gemacht.China und andere Länder rufen ihre Staatsbürger auf, die Ukraine wegen eines möglichen Nuklearangriffs zu verlassen. In Frankreich gehen die Massen auf die Straßen wegen der Energie- und Benzinkrise.In Deutschland ist noch ruhig, die Chaos-Nachrichten abe nehmen weiter zu. Klärwerken gehen die Chemikalien aus, so daß sie bestimmte Grenzwerte nicht mehr einhalten können, in Bayern denkt ein Landkreis über die Zwangseinweisung von Flüchtlingen nach und Sarah Wagenknecht erhält ausweichende bzw. keine Antworten über die Erkenntnisse der Bundesregierung zu den Anschlägen auf die Nord Stream Leitungen. Vertuschung?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)