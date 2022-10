Goldpreis steigt nach USD-Rückgang, falkenhafte Fed begrenzt Zuwächse

Der Goldpreis stieg am Mittwoch leicht an und weitete seine leichten Gewinne auf eine dritte Sitzung aus, da der Druck des Dollars nachließ, obwohl falkenhafte Signale von Vertretern der Federal Reserve weitere Gewinne verhinderten, berichtet Investing.com . Der Dollar-Index wird in dieser Woche mit einem Minus von über 1% gehandelt, da sich die Risikobereitschaft aufgrund einer Reihe guter Gewinne an der Wall Street verbessert hat. Doch der Dollar schien seine Verluste am Dienstag nach einer Reihe von aggressiven Äußerungen von Fed-Vertretern zu begrenzen.Die Bullionpreise fielen von ihren Anfang des Jahres erreichten Zwei-Jahres-Höchstständen zurück, da die steigenden Zinsen die Opportunitätskosten für die Haltung von Gold erheblich erhöhten. Dieser Druck dürfte in nächster Zeit anhalten, da die Fed keine Absicht gezeigt hat, die Zinserhöhungen auszusetzen.Unter den Industriemetallen sind die Kupferpreise am Mittwoch leicht gestiegen, nachdem sie in drei aufeinanderfolgenden Sitzungen aufgrund von Sorgen über die Verlangsamung der Nachfrage gesunken sind. Aber die Aussichten für Industriemetalle wurden diese Woche gedämpft, nachdem die großen Bergbauunternehmen Rio Tinto und BHP Group beide eine Verlangsamung der Metallnachfrage in der nahen Zukunft ankündigten.Die beiden größten Bergbauunternehmen der Welt erklärten, dass die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und die zunehmenden geopolitischen Spannungen wahrscheinlich zu einer Unterbrechung der Lieferketten führen und die Nachfrage nach Metallen niedrig halten werden.© Redaktion GoldSeiten.de