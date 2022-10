Experten raten: "Investitionsentscheidungen nicht von der Inflation abhängig machen"

In der zweiten Oktoberwoche fand die 48. Auflage der New Orleans Investment Conference statt, so Investing News . Die Veranstaltung, die nun schon seit fast fünf Jahrzehnten stattfindet, ist eine der letzten Ressourcenkonferenzen des Jahres und bietet einen Einblick in die Zukunft. Brent Cook von Exploration Insights war einer der ersten Redner, der den Teilnehmern Tipps zum Verständnis der Bohrergebnisse gab. Während seiner mittäglichen Präsentation mahnte Cook die Investoren, alle mit der Rohstoffgewinnung verbundenen Kosten zu berücksichtigen.Jeff Clark von TheGoldAdvisor.com folgte Cook mit einer Präsentation, in der drei Hüte Gold, Silber und die Federal Reserve repräsentierten. Trotz seines heiteren Tons betonte Clark, dass Anleger sich in Edelmetallen positionieren sollten, um Sicherheit vor der Geldpolitik der Fed zu erlangen, die seiner Meinung nach letztendlich "etwas kaputt machen wird"."(Die Fed) wird den Aktienmarkt abstürzen lassen, sie wird den Immobilienmarkt abstürzen lassen, sie wird den Anleihen- oder Kreditmarkt abstürzen lassen; oder sie wird eine Rezession verursachen, oder sie wird gezwungen sein, wieder eine quantitative Lockerung vorzunehmen, aus einer beliebigen Anzahl von Gründen - vielleicht höhere Zinszahlungen, niedrigere Steuereinnahmen, was auch immer der Fall sein mag", sagte Clark, während er den Goldhut trug.Clark warnte auch vor der anhaltenden Abwertung und Entwertung von Währungen und wies darauf hin, dass Gold ein sicherer Hafen gegen diese Abwertungen sei. "Fiat ist gleichbedeutend mit fehlerhaft, und das bedeutet, dass Ihr System umgestaltet werden muss - entweder von Ihnen freiwillig oder durch die Kraft des Marktes", erklärte er und merkte an, dass er glaubt, dass die letztere Situation letztendlich eintreten wird.© Redaktion GoldSeiten.de