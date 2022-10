Goldrohstoffmarkt könnte in die Blockchain integriert werden

Eine Partnerschaft zwischen dem World Gold Council (WGC) und dem in der Schweiz ansässigen Anbieter von DLT-Infrastrukturen und -Anwendungen, der aXedras Group, könnte den Goldhandel zugänglicher und effizienter machen, obwohl Insider laut einem Bloomberg-Bericht vom Sonntag skeptisch sind, berichtet Yahoo Finance . Die WGC-Initiative "Gold247" schlägt vor, ein großes Segment des Multi-Billionen-Dollar-Goldmarktes ins Web3 zu bringen und mit Hilfe der Blockchain eine Datenbank zur Verfolgung der weltweit handelbaren Goldbarren zu schaffen.Der nächste Schritt des Plans könnte die Schaffung eines digitalen Tokens sein, das mit physischem Gold unterlegt ist und leichter gehandelt werden kann als die 400-Unzen-Goldbarren, meinte David Tait, Leiter des World Gold Council. Der WGC hat bereits früher versucht, die beiden Anlageformen miteinander zu verschmelzen, indem er 2004 bei der Auflegung eines börsengehandelten Goldfonds half. Laut Bloomberg gibt es jedoch Hindernisse, die Kleinanleger davon abhalten können, ETF-Anteile gegen echte Goldbarren zu tauschen.Stattdessen würden die im Rahmen der Initiative geplanten goldbasierten Token den Goldmarkt "defragmentieren", die Zugänglichkeit und Transparenz des tatsächlichen physischen Rohstoffs erhöhen und die Nachfrage von normalen Anlegern anregen, so der WGC. Die Marktteilnehmer, die am 16. Oktober zu einer Konferenz zusammenkamen, waren jedoch skeptisch, dass Gold247 an Fahrt gewinnen wird, da so viele frühere Versuche, den Markt zu stören, gescheitert sind.© Redaktion GoldSeiten.de