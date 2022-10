Wall-Street-Hämophilie

Fast acht Monate lang habe ich beobachtet und gelesen, wie Berater, Blogger und Podcaster in atemloser Erwartung der "Fed-Kehrtwende" immer weiter glucksten, so dass jedes Anzeichen eines Rückgangs der CPI-Zahlen zu einer hirnlosen Euphorie und einer Welle von Käufen führte, während die Insider der Wall Street und die Führungskräfte der Unternehmen still und leise und ohne Fanfare riesige Mengen an Papieren verkauften.Das Volumen und die Unverfrorenheit der Insider-Verkäufe wurden in erstaunlicher Weise von den Käufen der Privatanleger übertroffen, die aus dem gut ausgearbeiteten "Drehbuch" der Fed resultieren, das die Kinder darauf trainiert, die Rettung durch die Politik und die damit einhergehende Erlösung aus dem Fegefeuer der Portfolios zu erwarten.Bis Mittwoch, den 28. September 2022, hatte ich an meiner Strategie festgehalten, jeden Kursanstieg auszublenden und gleichzeitig auf fallende Kurse zu setzen, während ich die Gewinne aus dem Bärenmarkt in zusätzliche (und ungeheuer große) Edelmetallbestände investierte, was bis zum Mittwoch eine ziemlich gute Strategie zu sein schien.Das Bild änderte sich jedoch, als die Bank of England ankündigte, Gilts (10-jährige britische Anleihen) zu kaufen - statt zu verkaufen - und damit die britische Version der quantitativen Straffung sofort zu beenden, und anstatt es "Lockerung" zu nennen, nannte sie es einfach "vorübergehend" und "Notfall"-Käufe. Das Ergebnis war ein Anstieg des S&P 500 um 7% bei einem gigantischen Volumen, und während Experten dies als eine weitere "Bärenmarktrally" abtaten, die aggressiv verkauft werden sollte, werde ich erst mit der Zeit den Wahrheitsgehalt des unten dargestellten MACD-Kaufsignals zweifelsfrei erkennen,Nennen Sie es "Händlerintuition", "Bauchgefühl" oder "Contrarian Set-up", ich denke, dass die Heftigkeit der Dumping- und Leerverkäufe des Einzelhandels den Status "übertrieben" annimmt. Ich denke außerdem, dass das Twitterverse mit all den Goldenthusiasten, die sich über den Niedergang jedes Sektors freuen, der seit März 2009 im Rampenlicht stand, weiterhin "interessant" ist. Technologie, Kryptowährungen und soziale Medien - allesamt im vergangenen Jahr völlig zerstört - werden jetzt wie verbrauchte Booster bei einem NASA-Start abgeworfen. Es erstaunt mich immer noch, wie schnell die Lieblinge von heute zu den Aussätzigen von morgen werden.Ich spüre auch, dass die Anleger in diesem Monat extrem ängstlich sind, da der Oktober als "Unglücksmonat" bekannt ist, weil es in den Jahren 1929 und 1987 zu Kurseinbrüchen kam, 1997 eine 554-Punkte-Schwäche herrschte, 1977 und 1979 ein Massaker nach dem anderen stattfand, 1989 ein "Freitag-der-Dreizehnte-Crash" stattfand und schließlich 2008 der Subprime-Zusammenbruch erfolgte. All diese nervenaufreibenden Rückgänge waren die Endpunkte eines längerfristigen Trends zu niedrigeren Kursen und wurden von ausgedehnten Erholungen in den Jahren 1946, 1957, 1960, 1974, 1987, 1990, 1998, 2001, 2002 und 2011 gefolgt.Ich habe schon unzählige Male darüber geschrieben, wie schwierig es ist, während der letzten parabolischen "Terminal"-Bewegungen, die wichtige Wendepunkte kennzeichnen, Tiefst- oder Höchststände zu erkennen.Aus diesem Grund gehe ich in der Regel im Oktober in Positionen, denn während Markttrendlinien, die sich allmählich in die Vertikale bewegen, mir ein Gefühl dafür vermitteln, wie nahe die Tiefststände zeitlich gesehen sind, vermitteln sie mir nicht das gleiche Gefühl für den Preis. Wenn also die Bodenbildung im Oktober drei Wochen dauert, zahle ich in der ersten Woche vielleicht 10 US-Dollar, in der dritten Woche aber nur noch 2 US-Dollar, so dass es eine vernünftige Strategie ist, in Tranchen zu kaufen.Selbst wenn ich einen Crash wie 1987 erlebe, werden einige der Einstiegspunkte lächerlich niedrig sein, sobald sich die Panik gelegt hat (was immer der Fall ist) und die Schnäppchenjäger in Scharen kommen.