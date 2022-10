Renten-Sandhaufen

Sandhaufen können Spaß machen. Es gibt nichts Schöneres, als mit Kindern an den Strand zu gehen (oder selbst ein Kind zu sein!) und zu beobachten, wie ihre Kreativität zu allen möglichen magischen Formen erblüht. Das Problem beim Bauen mit Sand ist, dass er nicht lange hält. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass der Bau eines Hauses auf Sand wahrscheinlich nicht gut ausgeht.Das Gleiche gilt für finanzielle Sandhaufen. In einem Artikel aus dem Jahr 2006 (und seitdem mehrfach wiederholt) beschrieb ich, wie Wissenschaftler computersimulierte Sandhaufen verwenden, um komplexe Systeme zu untersuchen. Die Haufen können ziemlich groß werden und dann plötzlich mit einem einzigen zusätzlichen Sandkorn zusammenbrechen. Der Zeitpunkt, an dem dies geschieht, ist nicht vorhersehbar. Dass es passieren wird, ist jedoch sehr gut vorhersehbar. Aus dem Artikel von 2006:"Wir befinden uns also in einem kritischen Zustand, den Paul McCulley ein 'stabiles Ungleichgewicht' nennt. Überall auf der Welt gibt es Akteure, die durch Aktien, Schulden, Derivate, Handel, Globalisierung, internationale Geschäfte und Finanzen in einem riesigen Tanz untrennbar miteinander verbunden sind. Jeder Spieler arbeitet hart daran, sein persönliches Ergebnis zu maximieren und seine Anfälligkeit für Instabilität zu verringern. Aber je länger das Spiel läuft, so Minsky, desto wahrscheinlicher ist es, dass es in einer gewaltigen Lawine endet, da die Finger der Instabilität mehr Zeit haben, sich aufzubauen, und schließlich wird der Zustand des stabilen Ungleichgewichts kritisch."Das stabile Ungleichgewicht von damals wurde ein paar Jahre später tatsächlich kritisch. Der Sandhaufen brach zusammen, aber der Wiederaufbau begann (mit reichlich Anreizen) fast sofort. Jetzt haben wir einen neuen und noch größeren Sandhaufen. Wie bereits erwähnt, ist es unmöglich, den Zeitpunkt des Zusammenbruchs zu bestimmen. Sandhaufen können sowohl in der Realität als auch in der Theorie sehr viel länger wachsen, als wir glauben, dass sie sollten.Und Minsky sagt uns, dass der spätere Zusammenbruch umso größer ist, je länger er andauert. Aber die Instabilität wird jetzt immer deutlicher. Und dieses Mal steht etwas, von dem wir alle abhängen, im Schatten des Sandhaufens: unsere Renten. Dazu gehört auch die individuelle Altersvorsorge, von der wir erwarten, im Alter zu überleben, wenn nicht gar zu gedeihen. Dieser kommende Minsky-Moment bedroht all dies.In einem Artikel vom August 2021 zitierte ich den ursprünglichen Sandhaufen-Artikel und fügte einen neuen Abschnitt mit einem Nachwort hinzu, in dem es um die vielen neuen Sandhaufen ging, die die Zentralbanken erzeugten. Ich sagte:"Welcher Sandhaufen wird zuerst fallen? Es könnten viele sein, aber es werden wahrscheinlich die Schulden sein. Und die Finger der Instabilität sagen uns, dass es keine Rolle spielt, welches Sandkorn der Auslöser ist, nur dass es eines geben wird. Millionen von Anlegern glauben, sie könnten so tun, als ob es heute so sein wird wie gestern, was wiederum so sein wird wie morgen, und sie könnten verkaufen, wenn es Probleme gibt. Sie haben teilweise Recht. Sie werden in der Lage sein zu verkaufen... aber weit unter den Preisen, die sie erwarten.Ich glaube, die Mutter aller Minsky-Momente baut sich auf. Es wird kein sofortiger Zusammenbruch sein, sondern Jahre dauern, weil wir 500 Billionen Dollar an [globalen öffentlichen] Schulden abarbeiten müssen. Denken Sie daran, dass diese Schulden nicht einfach weggefegt werden können. Sie sind sowohl Geld, das jemand schuldet, als auch ein Vermögenswert in der Bilanz eines anderen. Wenn Sie im Ruhestand sind, sind Ihre Renten- und Gesundheitsleistungen Teil Ihres Nettovermögens. Sie sind Vermögenswerte in Ihrer Bilanz, auf die Sie zählen, um zukünftige Ausgaben zu decken. Wir können das nicht einfach wegnehmen, ohne dass dies enorme Folgen für die Kultur und die Gesellschaft hat.Aber die Finger der Instabilität, das gesamte Kreditsystem, scheint jeden Monat mit mehr roten Sandpunkten zu wachsen. Alle sind untrennbar miteinander verbunden. Eines Tages wird ein weiteres Thailand oder Russland oder etwas anderes (egal welches) eine Kaskade auslösen."Das war vor etwas mehr als einem Jahr. Jetzt scheint die Kaskade zu beginnen, wobei das britische Rentensystem ein weiteres rotes Sandkorn darstellt. Wir denken bei Pensionsfonds normalerweise nicht an Schulden, aber genau das sind sie auch. Die Pläne "leihen" sich die Beiträge von Arbeitnehmern und Sponsoren und "zahlen" sie Jahre später als Rentenleistungen zurück. Das ist ihre vertragliche Verpflichtung. Dazwischen haben sie jedoch viel Freiheit, das Geld nach eigenem Gutdünken zu investieren.Die Pensionsfonds tragen eine enorme Verantwortung. Sie erhalten nämlich nur einen Bruchteil dessen, was sie letztendlich auszahlen. Wenn die Renditen nicht ausreichen, sind sie möglicherweise nicht in der Lage, die zugesagten Leistungen zu erbringen, ohne dass die Träger der Pläne, bei denen es sich häufig um staatliche und kommunale Stellen handelt, die bereits unter massivem Haushaltsdruck stehen, zusätzliche Beiträge leisten.Wir befinden uns in beispiellosen Zeiten. Ein 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen soll die Volatilität in Aktienbärenmärkten ausgleichen. In vergangenen Bärenmärkten und Rezessionen haben Anleihen in der Regel an Wert gewonnen. Diesmal verlieren sowohl Aktien als auch Anleihen Geld. Damit haben wir (bisher) das zweitschlechteste Jahr in der Geschichte der 60/40-Portfolios, wie sie in der Regel für Pensionsfonds eingesetzt werden.Bislang haben diese "ausgewogenen" Portfolios in diesem Jahr 21,3% verloren, was bedeutet, dass sie eine Rendite von 27% benötigen, um wieder ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Es ist sogar noch schlimmer, denn fast alle Pensionsfonds müssen mit der Inflation Schritt halten. (mehr dazu unten)Anleihen erleben eines ihrer schlechtesten Jahre überhaupt, da die Fed die Zinsen von der Nullgrenze anhebt. Denken Sie daran: Wenn die Zinsen steigen, verlieren Anleihen an Wert. Zum Glück kommt das nicht oft vor, zumindest nicht, wenn die Aktien ebenfalls einbrechen.