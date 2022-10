Endeavour Silver Corp. mit Chancen?

Quelle Chart: Guidants

Fragt sich nur mit welcher Art von Chancen. Denn faktisch kann man sowohl an steigenden wie auch fallenden Kursen partizipieren. Das kanadischen Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. kennzeichnete sich jedenfalls durch die seit der im Sommer 2021 gestarteten Korrekturbewegung. Somit besaßen die Bullen bisher wenig Chancen und doch könnte es, zumindest temporär, zu einer Erholungsbewegung kommen. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Klar ist, dass die mögliche Chance auf einen Erholungsimpuls als spekulativ einzuordnen ist. Denn der dominierende/übergeordnete Trend weist abwärts und somit ist man prozyklisch, mit der Spekulation (Short) auf weiter fallende Kurse, grundsätzlich im Vorteil. Was sich jedoch anhand des Tagescharts ableiten lässt, ist die Tatsache, dass das Level rund um 3,10 USD als Nachfragezone hervorsticht. Gestern erfolgte bereits weitere Nachfrage, sodass sich bei einem Verweilen über 3,10 USD durchaus Chancen auf der Oberseite ableiten lassen.Hierbei besitzt die Aktie das Potenzial in Richtung des EMA200 bei aktuell 3,70 USD anzusteigen, bevor darüber weiteres Potenzial bis zur oberen Trendlinie des Abwärtstrendkanals im Bereich um 4,00 USD je Anteilsschein besteht. Sollte es hingegen zu einem Rückgang unter 3,10 USD kommen, besteht die Gefahr einer unmittelbaren Korrekturfortsetzung. Diese erlaubt entsprechendes Verlustpotenzial bis zum Unterstützungsniveau um 2,55 USD.In diesem Bereich findet sich auch die untere Trendlinie des bereits erwähnten Abwärtstrendkanals, sodass man spätestens dort mit Gegenreaktionen rechnen sollte. Diese wären allerdings, im Kontext der übergeordneten Korrekturbewegung und dem etablierten Abwärtstrendkanal, jedoch lediglich korrektiv einzuschätzen.Mittel- bis langfristig könnte die Aktie durchaus weiter an Wert verlieren, sodass Kursniveaus rund um die 2,00 USD-Marke keineswegs abwegig erscheinen. Dies gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Edelmetalle weiterhin ihren Aufwärtstrend vergeblichen suchen.Antizyklisch und klar gegen den Trend, könnte man aktuell eine Spekulation eingehen. Sollte das Leve rund um 3,10 USD nämlich weiterhin verteidigt werden, besteht korrektives Erholungspotenzial bis 3,70 USD. Im Ausdehnungsfall könnte die Aktie sogar die obere Trendlinie des Abwärtstrendkanals rund um 4,00 USD ansteuern.Die Bären dominieren weiterhin das Chartgeschehen, sodass man übergeordnet von einer Korrekturfortsetzung ausgehen muss. Sollte die Aktie dabei kurzfristig unter 3,10 USD zurückfallen, erlaubt sich weiteres Abwärtspotenzial bis zur Unterstützung bei 2,55 USD und darüber bzw. vielmehr darunter hinaus bis zur runden Marke von 2,00 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.