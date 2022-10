Adrian Day: Goldstimmung schrecklich, aber seine Zeit wird kommen "sehr bald"

"Wenn der Goldpreis eine Kehrtwende vollzieht, kann das sehr, sehr dramatisch sein, vor allem in dieser Zeit, weil so viele Menschen in Gold und Goldaktien unterinvestiert sind", meinte Adrian Day von Adrian Day Asset Management laut Investing News . In einem Gespräch erklärte Day, dass die Stimmung gegenüber dem gelben Metall so schlecht ist, wie sie nur sein kann - aber das ist eine gute Nachricht für Contrarians.Seiner Ansicht nach besteht kein Zweifel daran, dass die derzeitigen Umstände eine Kaufgelegenheit für Gold und Goldaktien geschaffen haben. Er sieht eine Preiswende "sehr bald" kommen und sagt, es sei wichtig, sich zu positionieren, bevor das passiert. "Die Goldaktien sind unglaublich billig - das macht es in meinen Augen als Wertinvestor etwas einfacher, Goldaktien zu kaufen. Man muss sich nicht die Nase zuhalten und etwas Teures kaufen, sondern man kauft einige der qualitativ besten Goldunternehmen zu den niedrigsten Bewertungen seit 20 Jahren", so Day.Im Moment wartet der Goldsektor jedoch noch darauf, dass die Federal Reserve ihren Spielraum ausschöpft. "Wenn sich das makroökonomische Umfeld ändert - wenn die Menschen erkennen, dass die Fed eine dramatische Rezession verursachen und die Inflation trotzdem nicht auf ein bescheidenes Niveau senken wird - werden wir eine Stagflation erleben. Die Leute werden sich fragen: 'Was kaufe ich in einer Stagflation?' Und Gold ist die offensichtliche Antwort. Ich denke also, dass die Bewegung in Gold ziemlich dramatisch sein wird, wenn es dazu kommt."© Redaktion GoldSeiten.de