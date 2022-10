Gold erreicht 3-Wochen-Tief; Renditeanstieg verunsichert Märkte

Der Goldpreis fiel am Donnerstag auf ein mehr als dreiwöchiges Tief, da die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank die Renditen von US-Staatsanleihen in die Höhe trieb und einen steilen Ausverkauf an den Metallmärkten auslöste, berichtet Investing.com . Die Renditen von US-Staatsanleihen befinden sich derzeit auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008, da die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen die Anleger dazu veranlasste, Anleihen abzustoßen. Dies gab auch dem Dollar Auftrieb, der seine jüngsten Verluste größtenteils wieder wettmachen zu können schien.Der Goldpreis ist nun etwa 10 Dollar von seinem Jahrestiefststand entfernt und könnte diesen Wert bald wieder erreichen, wenn der Druck des Dollar anhält. Die Bullionpreise erreichten im September ein Zweijahrestief, nachdem die US-Notenbank den Leitzins deutlich angehoben hatte und noch falkenhaftere Signale von sich gab. Seine Äußerungen kamen auch nur wenige Tage, nachdem Daten gezeigt hatten, dass die Inflation in den USA im September trotz einer Reihe von Zinserhöhungen durch die Zentralbank hartnäckig in der Nähe eines 40-Jahres-Hochs verharrte.Unter den Industriemetallen fielen die Kupferpreise auf ein mehr als dreiwöchiges Tief, sogar in Anbetracht der Anzeichen, dass das Angebot in naher Zukunft enger wird. Mittelmäßige Produktionsberichte von großen Bergbauunternehmen BHP Group Ltd. und Rio Tinto Ltd. haben auch die Verluste des Metalls in dieser Woche genährt, da beide Bergbauunternehmen vor Gegenwind der Nachfrage gewarnt haben.© Redaktion GoldSeiten.de