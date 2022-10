Digitale Zentralbankwährungen könnten unvermeidlich sein, und das ist ein Problem

Leserinnen und Leser eines gewissen Alters werden sich an Carnac den Prächtigen erinnern, Johnny Carsons wiederkehrendes Alter Ego. Als Carnac zählte der Late-Night-Moderator drei scheinbar zusammenhanglose Wörter auf, die alle eine Frage beantworteten, die in einem Umschlag versiegelt war, den er sich an die Stirn hielt. Heute werden wir das gleiche Spiel spielen, wobei die Antworten PayPal, Kanye (oder Ye, wie er jetzt genannt wird) und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) sind. Und die Frage: Was sind die Folgen der finanziellen Hyperzentralisierung? Einige von Ihnen werden die Zusammenhänge sofort erkennen. Für alle anderen möchte ich es erklären.PayPal, das Finanztechnologieunternehmen (Fintech), das vor mehr als 20 Jahren von Peter Thiel, Elon Musk und anderen mitbegründet wurde, wurde letzte Woche heftig kritisiert, nachdem eine Aktualisierung seiner Nutzungsbedingungen gezeigt hatte, dass das Unternehmen Nutzern eine Geldstrafe von 2.500 Dollar auferlegen würde, unter anderem für die Verbreitung von "Fehlinformationen". Ein PayPal-Sprecher nahm das Update zwar schnell zurück und behauptete sogar, dass die Formulierung "niemals in unsere Richtlinie aufgenommen werden sollte", aber der Schaden war angerichtet. Der Hashtag #DeletePayPal wurde auf Twitter zum Trend, und die Aktien des Unternehmens fielen um fast 12%.Was Ye betrifft, so wurden er und seine Bekleidungsmarke Yeezy Berichten zufolge letzte Woche von JPMorgan Chase fallen gelassen. In einem Brief, der in den sozialen Medien geteilt wurde, sagt JPMorgan, dass Ye bis zum 21. November Zeit hat, seine Geschäftsfinanzen woanders unterzubringen.Die Bank nannte keinen Grund für die Trennung von dem milliardenschweren Rapper, aber es ist leicht zu vermuten, dass Ye wegen seiner politischen Überzeugungen und seiner Offenheit ins Visier genommen wurde. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was er sagt, und das sollten Sie auch nicht. Er ist eine kontroverse Figur, und seine Kommentare sind oft sprunghaft und darauf ausgerichtet, seine Kritiker zu provozieren. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob dies etwas mit seinem Zugang zu Bankdienstleistungen zu tun haben sollte.Die beiden Fälle PayPal und Ye stehen für die meines Erachtens berechtigten und zunehmenden Bedenken im Zusammenhang mit dem zentralisierten Finanzwesen. Zugegeben, Ye ist ein extremes Beispiel. Er ist ein Multiplatin-Künstler mit zig Millionen Followern in den sozialen Medien. Aber es gibt eine reale Angst unter normalen Menschen, dass auch sie jederzeit mit einer Geldstrafe belegt oder ihre Konten eingefroren oder gelöscht werden können, wenn sie unangepasste Ansichten äußern.Das bringt mich zu CBDCs. Ich war letzte Woche in Europa, wo ich an der Bitcoin-Konferenz in Amsterdam teilnahm, und ich hatte die Ehre, an einer lebhaften Diskussionsrunde teilzunehmen, die den treffenden Titel "Das Gespenst der CBDCs" trug.Wie ich den Zuhörern sagte, glaube ich, dass CBDCs unvermeidlich sind, ob bereit oder nicht. Es gibt zu viele vermeintliche Vorteile. Diese Währungen bieten einen breiten öffentlichen Zugang und sofortige Abrechnungen, rationalisieren den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, erhalten die Vorherrschaft der Währung eines Landes und verringern die Betriebskosten für die Aufbewahrung von physischem Bargeld. Hier in den USA gehen jedes Jahr Scheine und Münzen im Wert von Abermillionen von Dollar verloren oder werden versehentlich weggeworfen. CBDCs würden dieses Problem lösen.Schätzungsweise 90% der Zentralbanken der Welt haben derzeit Pläne für CBDCs in der Pipeline. Während ich dies schreibe, haben erst zwei Länder offiziell ihre eigenen digitalen Währungen eingeführt - die Bahamas mit ihrem Sand-Dollar und Nigeria mit seiner eNaira -, aber es ist zu erwarten, dass in den kommenden Jahren noch viele weitere Länder folgen werden. China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, testet seit einigen Jahren seine eigene CBDC, und Indien, die siebtgrößte Volkswirtschaft, hat letzte Woche einen Bericht veröffentlicht, in dem die "geplanten Merkmale der digitalen Rupie" beschrieben werden.Es wird erwartet, dass ein Pilotprogramm für die Währung "bald" beginnt. Auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) sagte Finanzministerin Janet Yellen, dass die USA "in der Lage sein sollten, eine CBDC auszugeben".