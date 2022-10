Dev Randhawa (Strathmore Plus Uranium Corp.) Interview - Zuverlässige Energie ist der Schlüssel!

Deutsche Untertitel stehen im Yt-Player zur Verfügung!

Die stark gestiegenen Energiepreise führen Staaten und Verbrauchern vor Augen, wie wichtig eine sichere und preiswerte Energieversorgung ist. Durch den Ukraine-Konflikt wird auch mehr Fokus auf die eigene Energieerzeugung gelegt und in vielen Ländern spielt Atomstrom eine wesentliche Rolle. Der Uranpreis hat sich vom Tief bei ca. 30 schon auf über 50 $ erholt und dank robuster Nachfrage durch Kraftwerke und Anleger sollte das nicht das Ende sein.Auch die USA wollen ihre Produktion wieder hochfahren und mehr ihres eigenen Uranbedarfs von ca. 50 Millionen Pfund im Jahr aus dem eigenen Land decken. Wyoming ist der Bundesstaat mit der größten historischen Uranproduktion. Strathmore Plus hat sich hier drei strategisch gelegene Projekte gesichert, darunter eine historische Hochgrad-Mine. Mit erfahrenem Management, guten Projekten und Zugang zu Kapital sollte sich hier eine Chance bieten, an einem möglichen neuen Uran-Boom zu partizipieren.Herr Randhawa ist CEO und Chairman von Fission 3 Corp. und ehemaliger CEO und Gründer von Fission Energy Fission Uranium und Strathmore Minerals , Gründer von Pacific Asia China Energy, verkauft für 34 Mio. $.(Quelle: Strathmore Plus Uranium Corp. Webseite) Strathmore Plus ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf in-situ abbaubare Uranlagerstätten im Bundesstaat Wyoming konzentriert. (Quelle: Strathmore Plus Uranium Corp. Webseite)