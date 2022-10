Gold wird von steigenden Renditen getroffen, Kupfer begrenzt Verluste

Der Goldpreis fiel am Freitag und sollte die Woche niedriger beenden, da ein Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen die Märkte verunsicherte, während die Kupferpreise einen Teil ihrer Verluste für die Woche einbüßten, nachdem der große Rohstoffhändler Trafigura vor einer ernsten Verknappung des roten Metalls gewarnt hatte, berichtet Investing.com Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen über Nacht um 2,2% und erreichten den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008, da die Erwartungen zunahmen, dass die Fed die Zinsen im November deutlich anheben wird. Dies unterstützte auch den Dollar, obwohl der Greenback auf einen leichten Wochenverlust eingestellt war.Die Märkte rechnen mit einer nahezu 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen auf ihrer Sitzung im November um 75 Basispunkte anheben wird. Mitglieder der Zentralbank warnten kürzlich auch, dass die Zinsen weit stärker als erwartet steigen könnten, wenn sich die Inflation nicht rechtzeitig abkühlt.Bei den Industriemetallen fielen die Kupferpreise in einem volatilen Handel, da die Märkte die sich abschwächenden Wirtschaftstrends gegen die Aussicht auf ein Angebotsdefizit abwägten. Kostas Bintas, Co-Leiter für den Handel mit Metallen und Mineralien bei Trafigura, erklärte gegenüber der Financial Times, dass die Nachfrage nach dem roten Metall, das in einer Vielzahl wichtiger Anwendungen eingesetzt wird, trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds in China und Europa stark geblieben sei. Die Nachfrage nach Kupfer für Elektrofahrzeuge und deren Infrastruktur hat den Mangel in China aufgrund des sich verlangsamenden Immobiliensektors mehr als wettgemacht.© Redaktion GoldSeiten.de