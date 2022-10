Planen China und Russland eine goldgedeckte Reservewährung?

Ein prominenter Finanzanalyst glaubt, dass sich China in der "Endphase" der Schaffung einer neuen Währung befindet, die im Rahmen einer Partnerschaft mit Russland durch Gold gedeckt sein könnte. Francis Hunt, ein Handelsveteran mit jahrzehntelanger Erfahrung auf den Märkten, glaubt, dass die neue Währung wahrscheinlich digital sein wird. "Es wäre für mich kein Schock, wenn China die erste große Nation wäre, die eine digitale Zentralbankwährung einführt", erklärte Hunt gegenüber Asia Markets . "Und das wäre eine finanzielle Kriegserklärung an den US-Dollar."Hunt ist der Ansicht, dass die Schaffung der neuen digitalen Währung für China zwei Zwecke erfüllen würde. Der erste wäre, den US-Dollar als Weltreservewährung herauszufordern. Zweitens würde es eine Möglichkeit zur Überwachung und Kontrolle seiner Bürger schaffen. "China hat mit biometrischer Gesichtserkennung und Social Scoring den Weg geebnet", so Hunt. "Die digitale Währung der Zentralbank würde es ihnen ermöglichen, jede Transaktion zu überwachen und zu kontrollieren."Er vertritt die kühne und umstrittene Ansicht, dass der US-Dollar an Wert gewinnen wird, wenn die Welt auf eine wirtschaftliche Depression zusteuert, und dass die chinesischen Bürger keine andere Wahl haben werden, als ein neues System einzuführen. "Der Anstieg des US-Dollar wird die Bestätigung und Rechtfertigung für die Chinesen sein, zu sagen: 'Wir brauchen unser eigenes System'", so Hunt."Dann werden diese beiden Systeme eine Zeit lang miteinander konkurrieren, und ich denke, dass der Dollar bereits wieder von seinem schwindelerregenden Höhenflug zurückkommen wird. Die Leute werden sich über die Natur dieser digitalen Zentralbankwährungen informieren und dann wird jeder gezwungen sein, den Sprung zu wagen."© Redaktion GoldSeiten.de