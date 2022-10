Elon Musk wirft der Fed vor, bei Zinserhöhungen "in den Rückspiegel zu schauen"

Elon Musk hat diese Woche eine strenge Warnung an die US-Notenbank ausgesprochen, die eine der aggressivsten Kampagnen seit Jahrzehnten startet, um die außer Kontrolle geratene Inflation zu bekämpfen. Die US-Notenbank erhöhe die Zinssätze zu hoch und zu schnell - obwohl der Tesla-CEO glaubt, dass die Wirtschaft in eine Deflationsphase eingetreten ist, berichtet Fox Business "Es gibt mehr Deflation als Inflation", meinte Musk am Mittwoch während der Bilanzpressekonferenz von Tesla für das dritte Quartal. "Ich werde der Fed diesen Punkt immer wieder vor Augen führen, und die Fed hört nicht zu, weil sie in den Rückspiegel schaut, anstatt aus der Windschutzscheibe zu schauen." Es ist nicht das erste Mal, dass Musk die US-Notenbank aufs Korn nimmt, die versucht, die hartnäckig hohe Inflation einzudämmen, die immer noch so hoch ist wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr.Musk ist nur der jüngste CEO, der wegen der sich verschlechternden US-Wirtschaft Alarm schlägt. Der Vorstandsvorsitzende von JPMorgan, Jamie Dimon, der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, und der Vorstandsvorsitzende von Goldman Sachs, David Solomon, haben alle ihre Besorgnis darüber geäußert, dass die USA aufgrund höherer Zinssätze auf eine Rezession zusteuern.Das Wirtschaftswachstum ist bereits in den ersten beiden Quartalen des Jahres geschrumpft, wobei das Bruttoinlandsprodukt - das breiteste Maß für die in einer Nation produzierten Waren und Dienstleistungen - im Winter um 1,6% und im Frühjahr um 0,6% schrumpfte, was den Beginn einer technischen Rezession signalisiert.© Redaktion GoldSeiten.de