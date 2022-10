SAM Precious Metals mit Sitz in den VAE will weltweit 13 Scheideanstalten errichten

SAM Precious Metals, eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Scheideanstalt, plant die Errichtung von 13 Scheideanstalten rund um den Globus, und das in einer Zeit, in der der Markt mit einer CAGR von 8,1% wachsen und bis Ende 2028 Einnahmen in Höhe von 415,3 Mrd. USD erzielen soll, berichtet Zawya . Das Hauptziel der Eröffnung von 13 Scheideanstalten weltweit besteht darin, die Förderländer mit den Abnehmerländern zu verbinden. Das Unternehmen plant, weltweit Niederlassungen von SAM Precious Metals zu errichten und das Unternehmen als internationale Marke zu etablieren.SAM Precious Metals mit Sitz in Dubai, der Stadt des Goldes, ist eine der führenden Gold- und Silberscheideanstalten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und genießt mit seinen hochmodernen Anlagen in Dubai und Ägypten weltweites Ansehen in der Branche. Ahmad Abu Ahmad, stellvertretender Generaldirektor von SAM Precious Metals, erklärte: "Wir wollen unseren Kunden die besten Qualitätsprodukte und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen und Terminen anbieten. Wir wollen sicherstellen, dass SAM Precious Metals zu einer der besten Scheideanstalten der Welt wird."Das Unternehmen hat die erste Phase der Eröffnung von Scheideanstalten bereits abgeschlossen. Es hat 2021 neben Dubai auch Scheideanstalten in Ägypten eröffnet. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bald alle unsere Ziele erreichen werden. Wir haben bereits nach Ägypten expandiert, und es werden hoffentlich noch viele weitere hinzukommen", fügte Ahmad hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de