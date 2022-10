Palladium - Zurück auf Los!

Die Käuferseite hatte die Chance, ein kurzfristiges Doppeltop mit einem Anstieg über 2.318 USD Anfang Oktober vergeben und damit eine Trendwende verpasst. In der Folge zogen sich die Käufer wieder zurück und der Palladium-Kurs brach unter die Unterstützungen bei 2.218 und 2.149 USD nahezu ungebremst ein. Erst am Supportgebiet von 1.950 bis 1.997 USD kam es gestern zu einer leichten Erholung, die den kurzfristigen Abwärtstrend unterbrach.Solange die Unterstützung bei 1.950 USD verteidigt wird, gibt es bei Palladium weiter die Chance auf eine Erholung, die mit einem Anstieg über 2.149 USD neuen Schwung erhalten würde. Davon sind wir aktuell aber noch weit entfernt und schon ein Anstieg bis 2.100 USD wäre als Erfolg zu werten.Unter 1.997 USD wäre die gestrigen Gegenbewegung auch ihrerseits gekontert und der nächste Angriff auf 1.950 USD die Folge. Darunter dürfte Palladium bis 1.860 und später sogar bis an die mittelfristige Unterstützung bei 1.804 USD durchgereicht werden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG