Neue 1-Unzen-Goldmünze Maple Leaf aus Gold der Meliadine-Mine

Überall auf der Welt interessieren sich die Käufer von Edelmetallen zunehmend dafür, wie ihr Gold abgebaut wird und woher es kommt. Als Antwort stellt die Royal Canadian Mint eine Sonderausgabe der Gold-Maple-Leaf-Anlagemünze vor, die aus reinem Gold besteht, das ausschließlich aus einer einzigen Quelle stammt: der Meliadine-Mine von Agnico Eagle in Nunavut, Kanada.In der ersten reinen Goldmünze der Prägeanstalt, die aus einer einzigen Mine stammt, verbindet sich das verantwortungsvoll geförderte Gold von Meliadine mit dem außergewöhnlichen Ruf der Gold Maple Leaf, die weltweit als die reinste und sicherste Anlagemünze auf dem heutigen Markt gilt. Jede Münze weist modernste Sicherheitsmerkmale auf, darunter ein mikrograviertes Ahornblatt-Laserzeichen mit der Ziffer "22", die das Ausgabejahr der Münze angibt, und die Technologie zur Bekämpfung von Fälschungen.Ein geheimes Zeichen in Form einer einer weltumarmenden Hand symbolisiert die alleinige Herkunft des 99,99% reinen Goldes der Münze. Es zeigt auch an, dass die Münze das Produkt eines getrennten Fertigungsprozesses ist, bei dem die Integrität des Goldes während des gesamten Prozesses von der Mine bis zur Prägung erhalten bleibt. Das vom Chefprüfer der Royal Canadian Mint unterzeichnete Prüfzertifikat auf der Rückseite der Karte die Echtheit und den Reinheit jeder Münze.© Redaktion GoldSeiten.de