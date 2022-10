Keine Ruhe für die Müden

Wir haben das ganze Jahr über auf die mögliche "Kehrtwende" der Fed gewartet, aber es gibt noch keine Anzeichen dafür, und vorerst fallen die Edelmetallpreise an der COMEX weiter. Und was für ein seltsames Jahr das war. In unserer Jahresprognose vom Januar sagten wir, dass "2022 ein unbeständiges und unvorhersehbares Jahr werden würde", und das hat sich auch bewahrheitet.Nach einem Anstieg Anfang März auf fast 2.100 Dollar ist der COMEX-Goldpreis um über 20% auf seinen jüngsten Tiefststand bei 1.625 Dollar gefallen. Haben wir die Tiefststände also schon gesehen? Vielleicht nicht. Auch hier war unsere Idee, dass ein Rückgang von 20% auf dem Steinmarkt ausreichen würde, um die Fed zu einer Kursänderung zu zwingen - so wie es im vierten Quartal 2018 der Fall war. Der S&P ist um 20% gefallen, doch die Fed bleibt standhaft und verspricht weitere 125 Basispunkte an Leitzinserhöhungen vor Ende des Jahres.Natürlich werden die Edelmetalle irgendwann "nach vorne schauen" und die eventuelle Kehrtwende der Fed vorwegnehmen. Es sieht jedoch nicht so aus, als wären wir bereits an diesem Punkt angelangt. Schauen wir uns als nächstes die Charts von Rohöl und Kupfer an. Wie Sie unten sehen können, scheint keiner dieser beiden Rohstoffe die Talsohle erreicht zu haben.Da die US-Notenbank ihre Geldpolitik weiter strafft und andere wichtige Rohstoffe weiter nach unten tendieren, ist es eindeutig zu früh, um für COMEX-Gold Entwarnung zu geben. Dieser Tag wird kommen - aber er ist noch nicht da, wie Sie unten sehen können:Der einzige mögliche Lichtblick kommt derzeit vom COMEX-Silber. Wie kann das sein, fragen Sie sich, wenn man bedenkt, dass Silber seit Jahresbeginn ebenfalls um über 20% gefallen ist? Nun, der COMEX-Silberpreis hat den Goldpreis und die Bergbauaktien nach unten geführt, was im April begann und sich im Mai noch verschlimmerte.Vielleicht wird die COMEX-Silberbörse also umkehren und die Preise wieder nach oben führen, sobald die Erholung einsetzt? Möglicherweise. Und Sie können unten einige Anzeichen für eine mögliche Bodenbildung erkennen, da der Preis in den letzten 90 Tagen oder so eine gewisse Stabilität gefunden hat. Jede Bewegung vor Jahresende, die den Preis wieder über die 21-Dollar-Marke bringt, sollte uns die Grundlage für eine schöne Rally im Jahr 2023 bieten.Sehen Sie also: Die Fed wird wieder eine Kehrtwende machen, und zwar bald. Warum? Weil die Fed, wenn sie die Wahl zwischen wirtschaftlicher Zerstörung und der Aufrechterhaltung des Ponzi-Systems hat, sich seit über 14 Jahren konsequent für Letzteres entschieden hat. Im Jahr 2023 wird sie dies wieder tun. Vorerst werden wir jedoch weiterhin physisches Metall zu diesen lächerlich niedrigen digitalen Preisen erwerben, während wir auf niedrigere Nominalzinsen, negative Realzinsen und einen Neustart von QE im Jahr 2023 warten.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 19. Oktober 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.