Gefahr im Nahen Osten, schwaches US-Militär, HAARP & der Kampf gegen das Bargeld

In England bereitet die BBC Skripte (Nachrichtentexte) vor, die im Falle des Stromausfalls zur Beruhigung der Bevölkerung gesendet werden sollen.In der Ukraine laufen auf beiden Seiten die Vorbereitungen für den Winterkrieg, in der Ost-Ukraine werden durch die russische Armee umfangreiche Abwehrstellungen errichtet. Derweil droht Rußland mit dem Abruch der Beziehungen zu Israel, sollte das Land Waffen an die Ukraine liefern. Von dort wird u.a. Raketenabwehr angefordert, die auch zum Bekämpfung der iranischen Drohnen eingesetzt werden soll.Die USA, größter Waffenlieferant der Ukraine, stehen laut Heritage Foundation schwächer da als viele denken. Kapazitäten, Fähigkeiten und Bereitschaft des Militärs sind signifikant erodiert, so daß es unwahrscheinlich ist, in einem Großkonflikt als Sieger hervorzugehen.In Alaska werden seit Mittwoch umfangreiche Experimente mit HAARP durchgeführt, an denen viele Institutionen und Staaten beteiligt sind.In Deutschland geht der Kampf gegen Bargeld in eine neue Runde. Eine Raiffeisenbank in Hessen schließt alle Filialen und stellt den Bargeldverkehr ein.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)