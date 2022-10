Technische Marktanalyse vom 23.10.2022: Gold, Rohöl, Euro

Quelle Chart: ProRealTime.com

Die jüngste Abwärtsbewegung endete zunächst im Bereich des letzten Tiefs. Am Freitag konnte der Preis dann nach oben laufen und damit ein Zeichen setzen, dass dieser Bereich als Unterstützung fungieren könnte. Damit ist aber die Lage noch nicht ausgestanden. Ein erneuter Rückschlag ist jederzeit möglich.Der Abwärtstrend, der seit März besteht, ist weiterhin intakt und dürfte noch nicht in Gefahr geraten. Selbst bei einem Bruch dieses Trends liegt die wichtigere Marke im Bereich der oberen alten Unterstützungszone bei ca. 1.750 USD. Erst ein Überschreiten dieses Bereichs würde eine nachhaltige Trendwende bedeuten.Der Abwärtstrend des Öl ist noch immer intakt. Allerdings gab es zuletzt einen erneuten Angriffsversuch auf die Trendlinie. Ob diese in der kommenden Woche gebrochen wird, kann derzeit kaum beantwortet werden. Die Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich und werden kaum Einfluss auf die weitere Entwicklung haben. Eine Entscheidung dürfte in den nächsten Tagen fallen.Der Euro hat erneut kein neues Tief generiert. Allerdings wurde auch das letzte Top noch nicht wieder erreicht. Der Abwärtstrend ist ebenfalls noch intakt. Zuletzt hat sich aber eine Art Flagge ausgebildet. Wer meine Analysen schon länger liest, dem ist bekannt, dass ich eine sehr eigene Meinung zu solchen Formationen habe. Ich bevorzuge es, den Ausbruch abzuwarten und nicht zu antizipieren. So wird es in der kommenden Woche sehr spannend werden, ob diese Formation nach oben oder nach unten verlassen wird. Aus meiner Sicht ist diese Frage noch völlig offen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.