Gold springt; Japans Maßnahmen zur Stützung des Yen drücken USD

Der Goldpreis stieg, als die japanischen Behörden eingriffen, um den Yen zu stützen, was den Dollar weiter drückte und die Attraktivität des Edelmetalls erhöhte, berichtet Yahoo Finance . Bullion stieg am Freitag um bis zu 1,8%, so stark wie seit mehr als zwei Wochen nicht mehr, und war auf dem besten Weg zu einem Wochengewinn, während der Dollar und die Renditen von Staatsanleihen in Erwartung eines baldigen Endes der großen Zinserhöhungen durch die Federal Reserve zurückgingen.Der Dollar und die Anleihezinsen gaben nach, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass einige Fed-Beamte eine Überstraffung befürchten, nachdem sie den Leitzins seit März um 3 Prozentpunkte angehoben hatten und für den nächsten Monat eine weitere Anhebung um einen Dreiviertelpunkt erwartet wird. Die US-Währung schwächte sich weiter ab, nachdem der Nikkei berichtete, dass Japan in den Markt eingriff, um die Währung zu stützen."Gold erlebt ein Comeback, da die Erwartung wächst, dass die nächste Zinserhöhung um 75 Basispunkte die letzte große sein wird", meinte Ed Moya, leitender Marktanalyst bei Oanda. "Der Höhepunkt der Fed-Straffung scheint kurz bevorzustehen, und das ist eine gute Nachricht für Gold."© Redaktion GoldSeiten.de