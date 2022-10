Banken leiten Goldlieferungen von Indien nach China um

Gold liefernde Banken haben ihre Lieferungen nach Indien vor den großen Festtagen zurückgefahren, um sich auf China, die Türkei und andere Märkte zu konzentrieren, wo bessere Prämien geboten werden, so drei Bankbeamte und zwei Tresorbetreiber, berichtet Tribune India . Dies könnte zu einer Verknappung auf dem zweitgrößten Goldmarkt der Welt führen und die indischen Käufer dazu zwingen, in der bevorstehenden Hochsaison saftige Aufschläge für Lieferungen zu zahlen.Die führenden Goldlieferanten Indiens, zu denen die ICBC Standard Bank, JPMorgan und Standard Chartered gehören, importieren normalerweise mehr Gold vor den Festtagen und lagern es in Tresoren. Doch in den Tresoren lagern heute weniger als 10% des Goldes, das sie vor einem Jahr enthielten, so die Quellen. "Idealerweise sollten zu dieser Jahreszeit einige Tonnen Gold in den Tresoren liegen. Aber jetzt haben wir nur ein paar Kilo", erklärte ein Tresorbeamter in Mumbai.Im Oktober feiern die Inder Diwali und Dhanteras, und der Kauf von Gold gilt als Glücksbringer. Nach diesen Festen beginnt die Hochzeitssaison, die eine der größten Triebfedern für Goldkäufe in Indien ist. Dünne Tresorbestände könnten die indischen Käufer dazu zwingen, hohe Aufschläge zu zahlen, um die Versorgung zu sichern, so ein in Mumbai ansässiger Edelmetallhändler einer Bank.© Redaktion GoldSeiten.de