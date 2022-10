Palladium - das wird spannend dieser Tage

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium verweilt aktuell wieder im Bereich der 2.000 USD-Marke. Dieser Bereich kennzeichnet sich auch durch eine knapp darunter liegende Unterstützung bei 1.968 USD, welche dieser Tage genaustens beobachtet werden sollte. Eine Verteidigung dieses Levels verspricht nämlich eine unmittelbare Aufwärtsreaktion bis mindestens 2.168 USD, bevor darüber wieder Niveau in Richtung 2.375 USD interessant werden könnten.Ein Abtauchen unter 1.968 USD per Tagesschluss verdeutlicht hingegen weiteren Abwärtsdruck. Dieser sollte zu Anschlussverlusten bis mindestens zur Unterstützung bei 1.830 USD führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.