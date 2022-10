Gold unter Druck bei 1.650 Dollar, Kupfer wegen Konjunkturängsten gedämpft

Der Goldpreis geriet am Dienstag in der Nähe wichtiger Unterstützungsniveaus unter Druck, da sich der Dollar von seinen jüngsten Verlusten erholte, während die Kupferpreise ihre jüngsten Verluste angesichts wachsender Sorgen über eine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums beibehielten, berichtet Investing.com Doch sowohl Gold als auch der Dollar blieben innerhalb der engen Handelsspannen der letzten Wochen, die durch die wachsende Unsicherheit über den Kurs der US-Geldpolitik geprägt sind. Während die Hoffnung auf eine mögliche Abschwächung der US-Notenbank den Goldpreisen in der vergangenen Woche etwas zugute kam, rechnen die Märkte nach wie vor mit einer nahezu 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed im November um 75 Basispunkte.Auch der Dollar stabilisierte sich am Montag nach drei aufeinanderfolgenden Verlusten, während die Renditen der US-Staatsanleihen in der Nähe ihres höchsten Standes seit der Finanzkrise 2008 verharrten. Steigende US-Zinsen haben Gold in diesem Jahr stark belastet, da die Opportunitätskosten für das Halten des gelben Metalls gestiegen sind. Auch seine Attraktivität als sicherer Hafen und als Inflationsschutz hat Gold in diesem Jahr weitgehend verloren.Bei den Industriemetallen waren die Kupferpreise am Dienstag verhalten, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung abgestürzt waren, da eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten am Montag auf düstere Aussichten für die weltweite Kupfernachfrage hindeuteten. Zwar zeigten die Daten, dass Chinas Kupferimporte im September stark angestiegen sind, da das Land in den letzten Monaten seine Infrastrukturausgaben erhöht hat, doch blieben die Märkte angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen im Land vorsichtig.© Redaktion GoldSeiten.de