MBA-Prognose: Inflation bis 2024 hoch, Rezession im Anmarsch

Trotz der Bemühungen der US-Notenbank, die Inflation zu senken, wird sie laut der jüngsten Prognose der Mortgage Bankers Association (MBA) nicht vor Mitte 2024 sinken, berichtet Fox Business . "Wir werden das Inflationsziel der Fed nicht vor 2024 erreichen", erklärte Mike Fratantoni, Chefvolkswirt und Senior Vice President des MBA, auf der Market Outlook Session am Sonntag auf der MBA-Jahreskonferenz in Nashville.Der US-amerikanische Consumer Price Index (CPI), ein Maß für die Inflation, stieg im September um 8,2% im Jahresvergleich und damit etwas weniger als im August (8,3%), aber immer noch in der Nähe des 40-Jahres-Hochs von 9,1% im Juni, wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte. Und aus dem Protokoll der letzten Sitzung der Federal Reserve geht hervor, dass die Zentralbank angesichts der anhaltend hohen Inflation die Zinsen weiter anheben wird, um die Wirtschaft zu bremsen.Der MBA prognostizierte auch, dass eine Rezession zu Beginn des nächsten Jahres wahrscheinlich ist, aber Fratantoni meinte, dass sie relativ mild und flach ausfallen wird. "Wir sind wirklich sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr eine Rezession erleben werden", so Fratantoni auf der Konferenz. "Das nächste Jahr wird für die US- und die Weltwirtschaft eine besondere Herausforderung darstellen", sagte er. "Die starke Erhöhung der Zinssätze in diesem Jahr - eine Folge der Bemühungen der Federal Reserve, die Inflation zu bremsen - wird zu einer ebenso starken Verlangsamung der Wirtschaft führen, die dem Abschwung entspricht, der derzeit auf dem Immobilienmarkt stattfindet.""Die MBA-Prognose sieht eine Rezession in der ersten Hälfte des nächsten Jahres vor, die durch verschärfte finanzielle Bedingungen, geringere Unternehmensinvestitionen und ein langsameres globales Wachstum ausgelöst wird", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de