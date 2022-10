Indien: Goldverkäufe steigen zu Dhanteras um 35% trotz Inflationsdruck

Die Goldverkäufe stiegen dieses Dhanteras, eine Festzeit in Indien, trotz Inflationsdruck um 35% gegenüber dem Vorjahr. Sowohl leichte als auch schwere Schmuckstücke fanden während des diesjährigen Dhanteras, das sich über zwei Tage - Samstag und Sonntag - erstreckte, reißenden Absatz, berichtet die Economic Times . Der Umsatzanstieg wurde auch durch den Kauf von Brautschmuck für die bevorstehende Hochzeitssaison, die vom 15. November bis zum 15. Dezember dauert, angetrieben. Digitale Plattformen verzeichneten ein Wachstum von 35% bis 40%, da Millennials Gold online kauften."Angesichts der jüngsten Korrekturen bei den Goldpreisen und des günstigen Monsuns ist die Stimmung unter den Einzelhändlern zu den Festtagen sehr positiv", so Surendra Mehta, nationaler Sekretär der India Bullion & Jewellers Association. "Die Nachfrage ist im Vergleich zum letzten Jahr um 35% gestiegen. In Mumbai wird viel antiker, schwerer Schmuck für Hochzeitszwecke verkauft."In Südindien, dem größten Goldverbraucher des Landes, ist die Nachfrage nach einfachem Goldschmuck gestiegen. "In allen unseren Geschäften haben wir 35% höhere Umsätze verzeichnet", erklärte Joy Alukkas, Vorsitzender der Schmuckhandelskette Joyalukkas. "Seit Samstagabend, als die verheißungsvolle Zeit von Dhanteras begann, sind die Besucherzahlen stark gestiegen. Die Nachfrage ist eher nach einfachem Goldschmuck."Der Geschäftsführer von Kalyan Jewellers, Ramesh Kalyanaraman, meinte: "Passend zur bevorstehenden Hochzeitssaison erhalten wir auch gute Resonanz auf schwerere Designs aus unserer Hochzeitskollektion."© Redaktion GoldSeiten.de