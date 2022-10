Falcon Gold erweitert Grundbesitz im Rahmen des Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekts HSP South um 70%

Vancouver, 25. Oktober 2022 - Falcon Gold Corp. (FG: TSX-V) (3FA: DE) (FGLDF: OTCQB) (Falcon oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Projekt HSP South um 290 zusätzliche Claims erweitert hat. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Claims des Unternehmens um 70 % auf 703. Die Claims erstrecken sich über 37.962 Hektar im anorthositischen Komplex Havre St. Pierre (HSP-Konzessionsgebiet).- Das Projektgebiet HSP South befindet sich im anorthositischen Komplex Havre St. Pierre, einer neu entdeckten Nickelquelle im Süden von Quebec. Seit seiner ursprünglichen Akquisition, die direkt an die neue Entdeckung von Go Metals angrenzt, hat das Unternehmen seinen Grundbesitz in diesem Gebiet um 70 % erweitert, der eine Kontaktzone von über 135 km Länge abdeckt.- Falcon ist einer der größten Inhaber von Mineralclaims im HSP-Gebiet.- EM-Flugmessungen sind geplant, um die gesamte Liegenschaft, einschließlich der an das Entdeckungsprojekt HSP von Go Metals angrenzenden Claims, zu erfassen.- Der Grundbesitz umfasst nun 703 Claims mit einer Gesamtfläche von 37.962 Hektar und deckt eine Kontaktzone von 135 km Länge ab.Karim Rayani, CEO von Falcon, merkt an: Angesichts der jüngsten Arbeiten, die in diesem Gebiet von unserem Nachbarn Go Metals Corp. durchgeführt wurden, besteht ein großes Potenzial für die Entdeckung eines neuen Nickelgürtels. Falcon befindet sich in idealer Lage mitten im Geschehen, da sein Projekt direkt an die südliche Grenze des Konzessionsgebiets von Go Metals grenzt, wo derzeit Bohrungen durchgeführt werden. Wir treiben die Flugmessungen mit Nachdruck voran und haben unseren Grundbesitz im HSP-Camp auf über 130 km an aussichtsreichen Kontaktzonen beträchtlich erweitert, wodurch sich unsere Chancen auf weitere Entdeckungen erhöhen.Am 5. Oktober gab das Unternehmen den Erwerb eines strategischen Grundbesitzes von 413 Claims mit einer Fläche von 22.302 Hektar im Rahmen einer Optionsvereinbarung und durch Abstecken bekannt. Die Claims befinden sich in der Nähe des Nickel-Kupfer-PGE-Projekts HSP von Go Metals Corp., 130 km nördlich von Havre St. Pierre (Quebec), und grenzen teilweise an dieses an (Abbildung 1). Die abgesteckten Claims erstrecken sich über einen Abschnitt von etwa 135 km des aussichtsreichen Kontakts des anorthositischen Komplexes Havre St. Pierre (AKHP), wo Go Metals Corp. vor Kurzem die Entdeckung von mächtigen Abschnitten mit Nickel- und Kupfersulfiden mitteilte (Pressemeldung von Go Metals vom 13. September 2022). Der westlichste Block der Claims von Falcon Gold deckt die südwestliche Erweiterung des anorthositischen Komplexes auf einer aussichtsreichen Faltenrückenstruktur ab und befindet sich weniger als 2,2 km von ausgeprägten TDEM-Luftanomalien entfernt, die von Go Metals ermittelt wurden und eine Nickel-Kupfer-Mineralisierung beherbergen (Abbildung 2).Der anorthositischen HSP-Komplex besteht aus einer großen Anorthosit-Intrusion, die sich über 50 km in Ost-West-Richtung erstreckt und vereinzelt mafische und ultramafische Lithologien aufweist. Der westlichste Teil dieser Intrusion enthält eine Nickel-, Kupfer- und Kobaltmineralisierung. Die übrigen Bereiche der Intrusion wurden noch nie auf Nickel und Kupfer untersucht, obwohl die geochemischen Proben der Regierung anomale Werte beider Metalle aufwiesen. Falcon hat vor Kurzem Flächen erworben, die direkt an die HSP-Claims von Go Metals angrenzen, und hat seither zusätzliche Claims abgesteckt, um eine Nickel-Kupfer-Liegenschaft von Bezirksgröße in Kanadas neuestem Nickelrevier aufzubauen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67934/22-10-25FalconGoldDEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Ursprüngliche und zusätzlich abgesteckte Claims von Falcon auf einer Karte der Gesamtmagnetfeldstärkehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67934/22-10-25FalconGoldDEPRcom.002.pngAbbildung 2: Nähe des Konzessionsgebiets von Falcon Gold zu den mineralisierten Zielen von Go Metals Corp.Wayne Holmstead, P. Geo, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung im Auftrag des Unternehmens geprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über die Konzessionen, die Teil des Konzessionsgebiets HSP sind, zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf historische Explorationen, benachbarte Unternehmen und geologische Arbeiten durch die Regierung. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind aber möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse.Falcon ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Generierung, den Erwerb und die Exploration von aussichtsreichen Projekten auf dem amerikanischen Kontinent gerichtet ist. Falcons Vorzeigeprojekt, die Goldmine Central Canada, liegt rund 20 Kilometer südöstlich von Agnico Eagles Goldlagerstätte Hammond Reef, die über eine geschätzte Mineralreserve von 3,32 Millionen Unzen (123,5 Millionen Tonnen mit 0,84 g/t Gold) sowie eine nachgewiesene und angedeutete geschätzte Mineralressource von 2,3 Millionen Unzen Gold (133,4 Millionen Tonnen mit 0,54 g/t Gold) verfügt. Das Goldkonzessionsgebiet Hammond Reef liegt entlang der Scherzone Hammond, die ein nach Nordosten streichender Ausläufer der Verwerfungszone Quetico (die QFZ) ist und möglicherweise die Kontrolle der Goldlagerstätte darstellt. Das Goldkonzessionsgebiet Central Canada liegt entlang eines ähnlichen wichtigen nach Nordosten streichenden Ausläufers der QFZ.Das Unternehmen besitzt 14 weitere Projekte: die Gold-/Silber-/Kupferkonzessionen Esperanza in der argentinischen Provinz La Rioja; das Gold-/Silber-/Kupferprojekt Viernes in Antofagasta (Chile); das Konzessionsgebiet Springpole West im weltbekannten Bergbaurevier Red Lake; eine 49%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Burton Gold mit Iamgold in der Nähe von Sudbury (Ontario); die Claims Spitfire-Sunny Boy und Gaspard Gold in British Columbia; sowie die Akquisitionen Great Burnt, Gander North/South, Valentine Gold South, Victoria West und Golden Brook in der Nähe der Projekte von First Mining, Matador, dem Joint Venture von Benton und Sokoman und der Entdeckung Marvel in Zentral-Neufundland. Zuletzt erwarb das Unternehmen Batteriemetallprojekte in Ontario und Quebec: die Konzessionsgebiete Timmins West und Outarde.Falcon Gold Corp.Karim RayaniKarim Rayani, Chief Executive Officer, DirectorTelefon: (604) 716-0551E-Mail: k@r7.capital615 - 800 West Pender StreetVancouver, BC, V6C 2V6VANCOUVER TEL: (604) 670-0019TORONTO TEL: (416) 477-1220www.falcongold.cainfo@falcongold.caVorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich u.a. auf den Abschluss der Ausgliederung. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Es gibt keine Garantie dafür, dass alle Bedingungen für den Abschluss erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Zeiten verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern.Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!