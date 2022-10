Lieferbares COMEX-Silber weit weniger als gedacht, da 50% des "förderfähigen" Silbers nicht verfügbar ist

Im April 2020, während der LBMA-COMEX-Goldkrise, als die Goldpreise an der COMEX um fast 100 Dollar höher lagen als die Goldpreise in London und die LBMA und die CME (COMEX) in mehreren gemeinsamen Erklärungen versuchten, dem Markt "gesunde Goldbestände in New York und London" zu versichern (während sie sich gleichzeitig bemühten, Goldbarren von London nach New York zu verschicken), gab es einen interessanten Schriftverkehr zwischen der CME und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC).Konkret enthielt diese Korrespondenz (bei der es sich um eine Vorlage der COMEX an die CFTC handelte, mit der eine Verdoppelung der "Positionslimits" für den Goldterminhandel von 3.000 auf 6.000 Kontrakte bestätigt wurde) das bombensichere Eingeständnis, dass 50% des "zulässigen" Goldes in den von der COMEX genehmigten Tresoren in New York vom "lieferbaren Angebot" abgezogen werden sollten, da dieser Teil des Goldes in der Kategorie "zulässig" von langfristigen Investoren gehalten wird und nichts mit dem COMEX-Goldterminhandel zu tun hat.Anstatt also das gesamte Gold in den von der COMEX zugelassenen Tresoren (d.h. die Summe aus Gold der Kategorie "Registriert" und der Kategorie "Zugelassen") für den Handel mit Goldfutures an der COMEX zur Verfügung zu stellen, sagte die CME: "Nein, das geschätzte lieferbare Goldangebot entspricht der Kategorie "Registriert" + 0,5 ("Zugelassen").Für alle, die über die COMEX-Kategorien "Zugelassen" und "Registriert" verwirrt sind, gibt es einen neuen Club. Fast jeder war schon einmal von diesen Begriffen verwirrt. Deshalb hier eine kurze Anleitung, direkt aus dem Mund der CME:"Zugelassenes Metall ist Metall, das für die Lieferung gemäß dem Vertrag geeignet ist (d.h. das den Spezifikationen und zugelassenen Marken des Vertrags entspricht) und für das kein Optionsschein ausgestellt wurde. Registriertes Metall ist geeignetes Metall, für das ein Optionsschein ausgestellt wurde.""COMEX-Optionsscheine sind nach dem Uniform Commercial Code (UCC) als elektronische Eigentumsdokumente klassifiziert und werden von börsenzugelassenen COMEX-Verwahrstellen ausgestellt. Jeder Optionsschein ist bei der Börse registriert und mit bestimmten Barren mit identifizierbaren und eindeutigen Optionsscheinnummern verbunden, die zu jeder COMEX-Depotstelle zurückverfolgt werden können."Auch: "COMEX-Verwahrstellen" = COMEX-zugelassene Tresore = COMEX-zugelassene Lagerhäuser.Sie fragen sich vielleicht, worauf ich hinaus will? Worauf ich hinaus will, ist Silber. Denn während der COMEX-Betreiber (die CME) im April 2020 während der anfänglichen Panikphase der LBMA-COMEX-Goldkrise seine Hand über das lieferbare Goldangebot an der COMEX ausstreckte, stellte sich heraus, dass die CME auch ihre Hand über das lieferbare Silberangebot an der COMEX während der anfänglichen Panikphase der LBMA-COMEX-Silberkrise, auch bekannt als der Beginn des Silver-Squeeze-Rausches im Februar 2021, ausstreckte.Und was der COMEX-Betreiber CME im Februar 2021 über lieferbares Silber enthüllte, war ebenso verblüffend wie das, was die CME im April 2020 über lieferbares Gold enthüllte. Die Enthüllung über lieferbares Silber im Februar 2021 erfolgte ebenfalls in einer Eingabe der CME an die CFTC (vom 19. Februar 2021), in der sie eine Verdoppelung der "Positionslimits" bescheinigte, dieses Mal für ihre Silberfutures-Kontrakte, von 1.500 auf 3.000 Kontrakte.Der 5.000-Unzen-Silberfutures-Kontrakt der CME (Kontraktspezifikationen) ist der weltweit am meisten gehandelte Silberfutures-Kontrakt und ist physisch in "fünf (5) Barren aus raffiniertem Silber, die in Barren von eintausend (1.000) Feinunzen gegossen sind", zu liefern.