Capricorn Metals Ltd.: Exploration zeigt Erfolge

Goldproduzent Capricorn heute mit einem ausführlichen Update zu den Bohrungen auf dem neuen Mt Gibson Projekt und auf der Karlawinda Goldmine: Link Auf dem neuen Mt Gibson Projekt (aktuelle Ressource 2,08 Millionen Unzen Gold) hat Capricorn Metals bis Ende September fast 110.000 Bohrmeter mit knapp 700 Bohrungen niedergebracht, nachdem man das Programm nochmals ausgeweitet hat (von 81.000 Meter auf 117.000 Meter).Die heute vorgelegten Auswertungen zeigen neue Funde außerhalb dieser bestehenden Ressource und weitere gute Treffer innerhalb der bekannten Zonen, die dazu dienen werden, die Ressource in den Kategorien zu verbessern:Die Bohrer drehen sich noch auf Mt Gibson und sobald die 117.000 Bohrmeter abgeschlossen sind, möchte die Firma im laufenden Quartal eine neue Ressourcenkalkulation veröffentlichen und auch gleich eine erste Reserven-Kalkulation.Vorstand Clark zeigt sich optimistisch, dass Mt Gibson die zweite Goldmine der Firma wird:Auch auf Karlawinda war man ebenfalls aktiv (30.518 Meter für 135 Bohrungen) und konnte innerhalb und außerhalb der bekannten Ressource weitere Treffer landen:Um potenzielle neue Gebiete zu erkunden, wurde auch ein 30.000 Meter Aircore-Programm gestartet. Gut 11.000 Bohrmeter sind abgeschlossen und es gab z.B. auf dem Muirfield Gebiet erste interessante Treffer:Auch für Karlawinda soll im laufenden Quartal eine neue Ressourcen-Kalkulation erstellt werden.Ein gutes Update von Capricorn und das erfahrene Management ruht sich nicht auf dem aus, was man bereits hat, sondern gibt auf der Explorationsseite Vollgas. Das Mt Gibson Projekt liefert gute Ergebnisse und die bisherige Ressource (79,7 Millionen Tonnen mit 0,80 g/t) sollte sich mit dem anstehenden Update in Größe und Qualität verbessern.Auch Karlawinda scheint noch nicht vollständig erkundet zu sein und die weiteren Treffer stimmen positiv.Capricorn hat im vergangenen Geschäftsjahr 118.432 Unzen Gold zu AISC von 1.112 AUD produziert und im laufenden Geschäftsjahr liegen die Prognosen bei 115.000 – 125.000 Unzen zu AISC von 1.160 bis 1.260 AUD.Die Quartalszahlen per Ende September müssen bis spätestens Montag veröffentlicht werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.Hinweis Redaktion: Herr Huster ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse , die am 4. & 5. November 2022 in München stattfindet.