Jeff Clark: Halten Sie durch - Gold und Silber haben die Geschichte auf ihrer Seite

Nach einer starken Performance zu Beginn des Jahres ist der Goldpreis in einen Abwärtstrend übergegangen, der den Anlegern Lust auf mehr macht. Doch für Jeff Clark, Metall- und Bergbauanalyst bei TheGoldAdvisor.com, ist das aktuelle Preisniveau eine Kaufgelegenheit. "Wir befinden uns jetzt in einem Abwärtszyklus. Drei Mal darf man raten, was als nächstes kommt - ein Aufwärtszyklus", erklärte er an Investing News gewandt. "Wir wissen nur nicht, wann dieser stattfinden wird, wie groß er sein wird und an welchem Preispunkt er beginnt. Aber man muss jetzt vorbereitet sein."Eine Kehrtwende der US-Notenbank könnte der Katalysator für eine Bewegung bei Gold und Silber sein, und Clark meinte, dass dies relativ bald geschehen könnte - seit den 1950er Jahren betrug die durchschnittliche Zeitspanne zwischen der letzten Fed-Zinserhöhung und der ersten Fed-Zinssenkung nur fünf Monate. "Das sagt uns, dass sie die Zinsen wahrscheinlich noch ein oder zwei weitere Male anheben werden oder was auch immer", erklärte er. "Aber ein paar Monate später werden sie wahrscheinlich tatsächlich umschwenken und die Zinsen wieder senken müssen. Das wird für viele Vermögenswerte, vor allem aber für Gold, Silber und Bergbauaktien, extrem positiv sein."Insgesamt lautete seine Botschaft an die Anleger, die heutigen niedrigeren Preise als Kaufgelegenheit zu nutzen. "Dies ist eine zweite Chance, so sehe ich es", so Clark. "Jede Aktie, die Sie zuvor verpasst haben, jede Aktie, die Sie gekauft haben, die vielleicht zu schwach ist, um sich von all dem zu erholen, vielleicht eine andere Aktie, von der Sie mehr besitzen wollen - dies ist Ihre zweite Chance."© Redaktion GoldSeiten.de