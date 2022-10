Gold bewegt sich wenig, Kupfer durch China-Besorgnis beeinträchtigt

Die Goldpreise bewegten sich am Mittwoch in der Nähe wichtiger Unterstützungsniveaus, während die Kupferpreise weiter fielen, da Sorgen über China und schwache Wirtschaftsdaten die Nachfrageaussichten für das Industriemetall trübten, berichtet Investing.com . Die Metallmärkte erhielten wenig Unterstützung durch einen schwächer werdenden US-Dollar-Index, da die Besorgnis über eine Verlangsamung in den meisten großen Volkswirtschaften den Appetit dämpfte. Die Aussicht auf eine drastische Zinserhöhung durch die Federal Reserve im nächsten Monat hielt die Händler ebenfalls in Atem.Die kurzfristigen Prognosen für Gold sind nach wie vor gedämpft, da die Märkte eine nahezu 100%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed im November um 75 Basispunkte einpreisen. Allerdings hat der Druck auf das gelbe Metall in dieser Woche etwas nachgelassen, da darauf gewettet wurde, dass ein ausgeprägter wirtschaftlicher Abschwung die Fed dazu zwingen könnte, ihre falkenhafte Haltung aufzuweichen. Die Erwartungen, dass die Zentralbank im Dezember eine geringere Zinserhöhung vornehmen wird, nahmen in den letzten Sitzungen zu, nachdem ein Bericht des Wall Street Journal nahelegte, dass die Fed einen solchen Schritt in Erwägung zieht.Bei den Industriemetallen fielen die Kupferpreise zum dritten Mal in Folge, wobei vor allem die Sorgen um China für Verkaufsdruck sorgten. Die Bestätigung von Präsident Xi Jinping für eine dritte Amtszeit schürte die Besorgnis über eine wirtschaftsfeindlichere Politik, insbesondere nachdem der chinesische Präsident das Festhalten des Landes an seiner strikten Nullzollpolitik bekräftigt hatte. Während die Kupferimporte Chinas bis September stabil blieben, drückten die mittelmäßigen BIP-Daten auf die Stimmung gegenüber dem Land.© Redaktion GoldSeiten.de