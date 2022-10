Ägyptische Zentralbank plant neuen Index für Gold und ausländische Währungen

Die ägyptische Zentralbank arbeitet an einem neuen Index, der neben dem US-Dollar auch Gold und Fremdwährungen umfasst. Der amtierende Leiter der Bank, Hassan Abdalla, enthüllte den Plan am Sonntag auf einer Wirtschaftskonferenz im Land, berichtete Al-Monitor . Die Länder verwenden Indices von Fremdwährungen, um die Entwicklung ihrer eigenen Währung zu messen. Der US-Dollar-Index setzt sich zum Beispiel aus dem Euro, dem Schweizer Franken, dem japanischen Yen, dem kanadischen Dollar, dem britischen Pfund und der schwedischen Krone zusammen.Das ägyptische Pfund ist in den letzten Wochen gegenüber dem Dollar auf historische Tiefststände gefallen. Das ganze Jahr über stand die Währung unter dem Druck der globalen Wirtschaftskrise. Im Vergleich zu anderen Währungen steht das Pfund jedoch besser da. Kürzlich wertete es gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund auf.In seinen Ausführungen wies Abdalla auf die relativ bessere Performance des Pfunds gegenüber anderen Währungen hin. Dies könnte der Grund sein, warum Ägypten den neuen Index anstrebt. In Ägypten herrscht derzeit ein Mangel an US-Dollar, was einige Banken dazu veranlasst hat, die Abhebung von Dollar in letzter Zeit einzuschränken.© Redaktion GoldSeiten.de