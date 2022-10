Schneller in die falsche Richtung

Die Wurzel der europäischen Energiekrise sind unzureichende oder gänzlich fehlende Investitionen in die Kernenergie und die Erzeugung/Speicherung/Transport von Erdgas in Verbindung mit einem übermäßigen Vertrauen in intermittierende und relativ ineffiziente Formen der erneuerbaren Energie. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine und die gegen Russland verhängten Sanktionen haben das Problem noch verschärft, aber das Problem war auch schon vor diesem Jahr offensichtlich. Eine politische Kurskorrektur wäre daher angebracht (um es milde auszudrücken), aber sie wird nicht so bald erfolgen.Wenn private Unternehmen in die falsche Richtung gehen, verlieren sie Geld und ändern entweder die Richtung oder gehen pleite, aber wenn klar wird, dass eine Regierung in die falsche Richtung gegangen ist, ist die typische Reaktion, schneller in diese Richtung zu gehen. Der Grund dafür ist, dass eine andere Vorgehensweise ein unangenehmes öffentliches Eingeständnis erfordern würde, dass Fehler gemacht wurden, oder ein praktisch unmögliches öffentliches Eingeständnis, dass die politische Ideologie, die der gewählten Richtung zugrunde liegt, falsch ist. Im Falle der Umstellung auf eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien wäre Letzteres (ein öffentliches Eingeständnis, dass die zugrunde liegende politische Ideologie falsch ist) erforderlich, weshalb wir dies nicht erwarten sollten. Stattdessen sollten wir eine Beschleunigung auf dem falschen Weg erwarten.Anzeichen für eine Beschleunigung auf dem falschen Weg sind nicht schwer zu finden. Beispiele dafür sind die jüngste Erhöhung des offiziellen europäischen Ziels für den Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtenergie von 32% auf 45%, was eine Verdoppelung des Anteils der erneuerbaren Energien innerhalb der nächsten acht Jahre erfordert, und die Regierung des australischen Bundesstaates Victoria, die kürzlich das Ziel verkündete, bis 2035 zu 95% von erneuerbaren Energien abhängig zu werden. Es ist zwar nicht möglich, die von den Regierungen gesetzten Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen, aber dennoch kann man davon ausgehen, dass große Anstrengungen unternommen werden, um sie zu erreichen. Hier sind einige der wahrscheinlichen Auswirkungen dieser Bemühungen:1) In den nächsten Jahren wird es zu einer erheblichen Verknappung der in erneuerbaren Energiesystemen verwendeten Mineralien kommen, was zu erheblich höheren Preisen für diese Mineralien und zu verstärkten Bergbauaktivitäten führen wird.2) Auf globaler Ebene wird es zu umfangreichen Umweltschäden kommen, und mindestens in den nächsten zehn Jahren werden die Kohlenstoffemissionen aufgrund der zusätzlichen Bergbau- und Produktionsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Bau der erneuerbaren Energiesysteme steigen.3) Es wird in regelmäßigen Abständen zu größeren Engpässen bei Erdgas, Erdöl, Erdölprodukten (Diesel und Benzin) und Kohle kommen, da zu wenig in die Produktion dieser Rohstoffe investiert wird, was dazu führt, dass die bestehenden Produzenten dieser Rohstoffe viel wertvoller werden.4) Die Energiekosten als Prozentsatz des BIP werden in diesem Jahrzehnt viel höher sein als im vorangegangenen Jahrzehnt, was zu einem niedrigeren Lebensstandard für den Durchschnittsbürger führt.5) Der Uranpreis wird stark ansteigen, weil der Ausbau der Kernenergie angesichts periodischer Energieengpässe und extrem hoher Energiepreise politisch attraktiv (d.h. wahlentscheidend) werden wird.Als Investoren/Spekulanten können wir nichts gegen die negativen sozialen und ökologischen Folgen des sich beschleunigenden Trends zu "erneuerbaren Energien" tun. Wir können jedoch versuchen, von den Punkten 1), 3) und 5) zu profitieren.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 25. Oktober 2022 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.