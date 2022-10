Technische Marktanalyse vom 26.10.2022: Gold

Die neue Unterstützung könnte sich etablieren und die langfristige Aufwärtstrendlinie halten. Allerdings hat es Gold bislang noch nicht geschafft, wieder Aufwärtsdynamik aufzunehmen. Die Indikatoren geben noch immer keine Hilfestellung, da sie im neutralen Bereich notieren. An den letzten Handelstagen wurden Dojis hinterlassen (Eröffnungs- und Schlusskurse nahezu auf einem Niveau) was auf eine Unsicherheit im Markt hindeutet. Diese dürfte auch in den kommenden Tagen anhalten. xxx© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.Hinweis Redaktion: Herr Geyer ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse , die am 4. & 5. November 2022 in München stattfindet.