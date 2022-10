Käfighaltung, EMP-Ankündigung?, EU-Streß, Schmutzbombe & zähes Silber

In Kanada schlägt die neue Premierministerin von Alberta ganz neue Töne an. Sie kündigt eine Zusammenarbeit mit dem WEF, kritisiert dessen Politik und nimmt die Ungeimpften in Schutz.Chinesische Militärwissenschaftler simulieren Atomwaffeneinsätzen in großer Höhe, um damit feindliche Satelliten auszuschalten. Ein mögliches Ziel ist Star-Link von Elon Musk.Rußland warnt vor dem möglichen Einsatz einer schmutzen, mit strahlendem Material versetzen Bombe durch die Ukraine, um so weltweit eine anti-russische Kampagne in Gang zu setzen. Rußland indes bereitet seine Truppen darauf vor, im verstralten Gebiet aktiv zu sein.Victor Orban wütet gegen die EU und sagt deren Zerfall wie den des Ostblocks 1989 voraus. In Deutschland warnt der Bauernverband vor einer Ernährungskrise ab April 2023.Und Silber? Die Commercials sehen weiter gut aus, die registrierten Comex-Bestände sinken und die Aufgelder für US-Silbermünzen erreichen Streßniveau. Die Finanzkrise ist da, sie wird nur nicht kommuniziert.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)