Rick Rule: Lassen Sie sich vom Ausgestoßenen-Status des Goldes nicht täuschen

Der Goldpreis liegt derzeit bei rund 1.665 US-Dollar je Unze und damit deutlich unter seinem Höchststand von über 2.000 US-Dollar im ersten Quartal. Doch die Entwicklung des gelben Metalls in nicht-amerikanischen Währungen erzählt eine andere Geschichte. In einem Gespräch mit dem Investing News Network meinte Rick Rule, Inhaber von Rule Investment Media, dass sich Gold in jeder Währung der Welt mit Ausnahme des US-Dollar in einem Bullenmarkt befindet, was bedeutet, dass die meisten Anleger höhere Preise sehen."Gold ist (nur) für 23% des weltweiten BIP ein Ausgestoßener, nämlich für die Amerikaner", erklärte er. Seiner Ansicht nach sollten sich die Menschen in den USA über Faktoren wie die Gesamtstaatsverschuldung, negative Realzinsen und die Höhe der Staatsausgaben im Vergleich zu den Staatseinnahmen Sorgen machen. "Wenn die Anleger über diese Faktoren besorgt sind, sollten sie sich für Gold interessieren und dankbar sein, dass der Preis so niedrig ist, dass es erschwinglich ist", erklärte Rule.Mit Blick auf das Thema Energie teilte er seine Gedanken über die wachsende Krise in Europa und sagte, dass die Nordamerikaner diese ernst nehmen sollten, obwohl sie einen besseren Zugang zu Rohstoffen und eine bessere Energieinfrastruktur haben. "Wir sind wirklich gesegnet, aber wir verfolgen immer noch eine Politik, die nicht in unserem eigenen Interesse ist, und wir müssen erkennen, dass wir mit immer mehr Menschen auf der Erde und mit steigendem Lebensstandard mit immer mehr Gesellschaften - nicht nur mit Europa - um natürliche Ressourcen konkurrieren werden", so Rule in dem Interview.© Redaktion GoldSeiten.de