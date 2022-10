Banken in Russland verzeichnen Goldbarrenmangel nach enormen Nachfrageanstieg

Nach einem enormen Anstieg der Nachfrage nach dem Edelmetall leiden die Banken in Russland unter einer Knappheit an Goldbarren, wie die Zeitung Wedomosti am Dienstag unter Berufung auf Fachleute berichtete, so MenaFN . Andrej Wasiljew, Direktor für Edelmetallgeschäfte bei der Uralsib Bank, erklärte gegenüber der Zeitung, dass die Lieferunterbrechungen auf die begrenzten Produktionskapazitäten der Scheideanstalten sowie auf die steigende öffentliche Nachfrage nach Goldbarren zurückzuführen seien.Er wies auch darauf hin, dass sich die Scheideanstalten auf Großeinkäufe von großen Barren konzentrierten und nicht in der Lage waren, sich rasch an die wechselnde Marktnachfrage anzupassen, während kleine Barren von den Menschen stärker nachgefragt werden. Die Herstellung kleiner Goldbarren ist nach Ansicht von Experten teurer. Evgeny Safonov von der Promsvyazbank bestätigte, dass die Herstellung eines Barrens mit einem Gewicht von 12 Kilogramm kostengünstiger ist als die Herstellung mehrerer kleiner Barren.Im März schaffte die russische Regierung die 20%ige Mehrwertsteuer auf Goldkäufe von Privatleuten ab, da die Anleger sich beeilten, ihre Gelder zu lagern, nachdem umfassende westliche Sanktionen eingeführt wurden. Auch die 13%ige Einkommenssteuer auf Einnahmen aus dem Verkauf von Goldbarren wurde im Juni abgeschafft. Seitdem ist die Nachfrage gestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de