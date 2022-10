Calibre Mining: Update und Bestätigung, dass es keine wesentlichen Auswirkungen auf Betrieb gibt

Vancouver, 27. Oktober 2022 - Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 25. Oktober 2022 bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach Gesprächen mit seinen Beratern im Zusammenhang mit den Sanktionen, die das Finanzministerium der Vereinigten Staaten am 24. Oktober 2022 gegen die nicaraguanische Generaldirektion für Bergbau verhängt hat (die "Sanktionen"), und nach einer internen Überprüfung seiner aktuellen und zukünftig geplanten Betriebe bestätigt, dass die Sanktionen keine wesentlichen Auswirkungen auf seine nicaraguanischen Betriebe haben. Die Komplexe Libertad und Limon laufen nach Plan und das Unternehmen ist auf dem besten Weg, seine konsolidierte Jahresproduktionsprognose für 2022 von 220.000 bis 235.000 Unzen Gold zu erreichen.Calibre bekräftigt sein Engagement für seine Anlagen in Nicaragua und insbesondere für seine Mitarbeiter und die Gemeinden vor Ort. Calibre betreibt diese Anlagen in einer Weise, die die Menschen schützt, das kulturelle Erbe respektiert und zur wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt, während es gleichzeitig als Verwalter der natürlichen Umwelt handelt. Das Unternehmen wird sich auch weiterhin bemühen, durch verantwortungsvolle Tätigkeiten und einen disziplinierten Wachstumsansatz nachhaltige Werte für alle Interessengruppen zu schaffen.Calibre wird auch weiterhin mit Hilfe seiner Berater seine Geschäftstätigkeit überwachen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin alle relevanten Gesetze und Vorschriften, einschließlich etwaiger Sanktionen, die sich aus der Executive Order 13851 ergeben könnten, sowie internationale Standards und bewährte Verfahren einhält. Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch verantwortungsvolle Tätigkeiten und einen disziplinierten Wachstumsansatz nachhaltige Werte für Aktionäre, lokale Gemeinden und alle Interessengruppen zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, keiner Verschuldung, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen. 