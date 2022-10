Klondike Gold Corp. stellt Explorations- und Ressourcenupdate 2022 bereit

Vancouver, 27. Oktober 2022. - Klondike Gold Corp. (TSX-V: KG, FWB: LBDP, OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich der Explorationsarbeiten 2022 beim Goldprojekt Klondike District im Bergbaugebiet Dawson im kanadischen Territorium Yukon bereitzustellen.- Im Jahr 2022 wurden im Rahmen des Bohrprogramms etwa 6.000 m an Bohrungen abgeschlossen. 47 Bohrlöcher erprobten die Zone Stander, das Vorkommen Gay Gulch sowie regionale Ziele. Alle Analyseergebnisse sind noch ausstehend.- Entdeckung von sichtbarem Gold in Quarz-Brekzienerzgang-Ausbiss bei Gay Gulch entlang eines strukturellen Kontakts, der von einer grafitischen Verwerfung geprägt ist. Die Bohrungen bei Gay Gulch durchschneiden eine durchdringende Verkieselung mit Quarzerzgängen über 250 m. Alle Analyseergebnisse von 2022 sind noch ausstehend.- Das Bohrprogramm 2022 peilte eine 1 km lange Lücke in der Goldmineralisierung der Zone Stander an. Der Erfolg dieser Phase mit 24 Bohrlöchern könnte das Profil der Mineralisierung der Zone Stander beträchtlich erweitern. Alle Analyseergebnisse von 2022 sind noch ausstehend.- Eine Festgestein-Mineralressource wird nun bis Mitte November erwartet - voraussichtlich die allererste in der 125-jährigen Geschichte der Region Klondike seit dem Goldrausch von 1896. Die Schätzung wird die Goldmineralisierung der Zone Lone Star sowie der Zone Stander beinhalten, die mittels Bohrungen zwischen 2015 und 2021 ermittelt wurde.Peter Tallman, CEO von Klondike Gold, sagte: Das Feldprogramm 2022 hat zu Entdeckungen und wichtigen geologischen Erkenntnissen geführt. Die Entdeckung der goldhaltigen Erzgänge bei Gay Gulch, die mit einer durchdringenden Verkieselung in einer Reihe von Bohrlöchern in Zusammenhang steht, ist eine Premiere, und die direkte Beziehung zu einer größeren Struktur ist wichtig für die Entwicklung eines Ressourcenmodells dort sowie für zukünftige Explorationen in anderen Bereichen der Region. Als Meilenstein plant das Unternehmen, in Kürze eine erste vermutete Mineralressource bereitzustellen. Dies ist voraussichtlich die erste Vor-Ort-Goldressource im Festgestein, die in der 125-jährigen Geschichte der Goldexploration in den Klondike Goldfields identifiziert wurde. Dadurch sollen schließlich die lokalen Goldquellen im Festgestein identifiziert werden, um die über 20 Millionen oz Gold zu berücksichtigen, die seit 1896 durch den Oberflächen-Seifenabbau in den Bächen und Schluchten gefördert wurden. Wir gehen davon aus, dass die Ressource von hier aus wachsen wird.Im Jahr 2022 schloss Klondike Gold etwa 6.000 m an Bohrungen in insgesamt 47 Bohrlöchern ab, wobei 35 Bohrlöcher Gebiete erkundeten, die an die bekannte Mineralisierung beim Vorkommen Gay Gulch (elf Bohrlöcher) und in der Zone Stander (24 Bohrlöcher) angrenzen, und die restlichen zwölf Bohrlöcher neue regionale Ziele erprobten (siehe Abb. 1: Standorte der Bohrlöcher). Die Kartierung der Entdeckungen von goldhaltigen Quarz-Brekzienerzgängen im Ausbiss bei Gay Gulch sowie die positive Identifizierung von drei tiefen krustalen Aufschiebungen in der Nähe bekannter Goldvorkommen (wie etwa in der Zone Lone Star) liefern weiterhin den Beweis dafür, dass das Gebiet der Region Klondike äußerst vielversprechend für bedeutsame orogenische Goldlagerstätten ist. Die Explorationen bestätigen weiterhin mehrere lokale Quellen der Goldmineralisierung im Festgestein, die die früher abgebauten Seifenlagerstätten im Gebiet Klondike erklären.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67998/Klondike_271022_DEPRCOM.001.jpegAbb. 1: Standorte der BohrlöcherIn der Mitte der Saison wurde beim Vorkommen Gay Gulch eine Entdeckung verzeichnet, bei der ein Quarz-Brekzienerzgang zutage trat, der mit reichlich sichtbarem Gold entlang einer grafitischen Aufschiebung in Zusammenhang steht, die mit einer durchdringenden Verkieselung einhergeht. Die Erzgänge und die Verkieselung werden in orogenischen Goldlagerstättenmodellen als charakteristischer seismischer Pumpkanal interpretiert, der goldhaltige Flüssigkeiten mittels Pumpen liefert, um die vorherrschenden goldhaltigen, bedeckten Quarzerzgänge zu bilden. Die Brekzienerzgänge und die damit einhergehende Verkieselung sind senkrecht zu den goldhaltigen Quarzerzgängen ausgerichtet, was eine Vorhersage der orogenischen Goldlagerstättenmodelle ist und nun erstmals in Klondike dokumentiert wurde. Alle früheren historischen Bohrungen wurden parallel zu dieser Richtung und dieser Art von Mineralisierung durchgeführt.Es wurden elf Bohrlöcher abgeschlossen, die das Goldvorkommen Gay Gulch anpeilten (EC22-467 bis EC22-477). Sechs Bohrlöcher erprobten die charakteristischen goldhaltigen Quarzerzgänge auf einer Streichenlänge von 450 m. Fünf Bohrlöcher wurden um 90° (orthogonal) gedreht, um auf einer Distanz von 250 m nach goldhaltigen, quer verlaufenden Strukturen zu suchen. Alle fünf orthogonalen Bohrlöcher durchschnitten Intervalle mit Verkieselungen und Brekzienerzgängen, die disseminierten Pyrit enthalten, entlang des Bruchkontakts - das erste Mal, dass diese Art von Alteration/Mineralisierung dokumentiert wurde. Alle Analyseergebnisse von Ausbissen und Bohrkernen sind noch ausstehend.24 Bohrlöcher wurden in der Zone Stander (EC22-447 bis EC22-464 sowie EC22-480 bis EC22-485) abgeschlossen. 18 Bohrlöcher peilten potenzielle Erweiterungen der Goldmineralisierung an, die in geschichteten Quarzerzgängen auf einer Streichenlänge von 1.500 m enthalten ist. Diese Bohrlöcher sollen eine 1.000 m lange Datenlücke im Mineralisierungsmodell der Zone Stander schließen. Im primären Ausbissgebiet beim Vorkommen in der Zone Stander wurden sechs Bohrlöcher um 90° (orthogonal) gedreht, um auf einer Distanz von 280 m nach goldhaltigen, quer verlaufenden Strukturen zu suchen. Alle Analyseergebnisse sind noch ausstehend.Im gesamten Konzessionsgebiet wurde ein umfassendes Kartierungs- und Erfassungsprogramm durchgeführt, um die mit der Goldmineralisierung in Zusammenhang stehenden Strukturen einzugrenzen und das Vertrauen in den Bodenstandort wichtiger geophysikalischer Merkmale zu erhöhen. Diese Arbeiten führten zu einer Vervierfachung der Anzahl der Kartierungspunkte in der Ausbissdatenbank: von 2.500 Kartierungspunkten im Jahr 2021 auf über 10.000 Punkte am Ende des Programms 2022. Diese Informationen werden in einen bevorstehenden aktualisierten geologischen technischen Bericht integriert werden und die Basis für die Erstellung vielversprechender Bohrziele darstellen.Die unabhängige Schätzung einer ersten Mineralressource im Festgestein wird in Kürze erwartet, die voraussichtlich die erste in der 125-jährigen Geschichte des Klondike District seit der Entdeckung der Goldrausch-Goldfelder im Jahr 1896 sein wird. Dieser entscheidende Meilenstein wird voraussichtlich das Potenzial von Klondike District verdeutlichen, Vor-Ort-Goldlagerstätten von beträchtlicher Größe zu beherbergen. Die Mineralressource wird die Bohrergebnisse der Entdeckungen in der Zone Lone Star bis Ende 2021 (2016 bis 2021) sowie zwei kleine Unterbereiche innerhalb der Zone Stander (2015 bis 2021) umfassen.Die Analyse der Bohrproben von 47 Bohrlöchern, die im Jahr 2022 abgeschlossen wurden, ist zurzeit im Gange. Das Unternehmen hat das Aufbereitungs- und Analyseverfahren der Proben rationalisiert, um die Ergebnisse der Brandproben früher zu erhalten. Die ersten Analyseergebnisse der Bohrungen werden noch vor Jahresende 2022 erwartet.Das Unternehmen arbeitete mit dem Datenanalyseunternehmen Minerva Intelligence zusammen, wobei die eigene geochemische Software mit KI-Engine zum Einsatz kam. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollten Alterations-Fingerabdruck-Signaturen für Goldmineralisierungen erkannt werden. Minerva Intelligence veröffentlichte am 28. September 2022 eine Pressemitteilung, in der die Ergebnisse der chemischen Modellierung mehrerer Elemente der Mineralisierung der Lone Star Zone beschrieben werden.Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, sagte: Die enge Übereinstimmung zwischen den Modellgrößen und der Anisotropie von DRIVER und dem manuell erstellten Blockmodell stärkt das Vertrauen in die Goldverteilung in der Zone Lone Star. Dieses Programm hat uns erfolgreich dabei geholfen, höhere Gehalte innerhalb der bekannten mineralisierten Gebiete anzupeilen und neue Entdeckungen zu verzeichnen.Klondike Gold Corp. wird auf folgenden bevorstehenden Veranstaltungen präsentieren:- Technische Präsentation (Atlantic Universities Geoscience Conference, Wolfville, NS), 27. bis 29. Oktober 2022- Präsentation für Investoren (Gebiet Vancouver) - 16. November 2022- Technische Präsentation (Yukon Geoscience Forum, Whitehorse, YT) - 19. bis 22. November 2022Alle Veranstaltungen stehen unter Änderungsvorbehalt.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President von Klondike Gold Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, analytische Informationen und Verfahren sind auf der Website des Unternehmens zu finden. Klondike Gold Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Bisher wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.Für Klondike Gold Corp.Peter Tallman, President & CEO(604) 609-6138E-Mail: info@klondikegoldcorp.comWebseite: www.klondikegoldcorp.comIR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:ir-europe@klondikegoldcorp.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den einschlägigen Wertpapiergesetzen definiert sind. Diese Informationen und Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ereignisse, Pläne, Entwicklungen und Prognosen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie könnte, wird, sollte, prognostiziert, plant, erwartet, glaubt, schätzt, beabsichtigt und ähnliche Formulierungen zu erkennen und reflektieren die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen des Managements von Klondike in Anbetracht seiner Erfahrung, der aktuellen Situation, der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig und relevant erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Klondike erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen explizit zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, weshalb diese nicht als verlässlich angesehen werden sollten.Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse unterscheiden, zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Änderungen und Vereinbarkeit mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich den Umweltgesetzen, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, politische, wirtschaftliche und andere Risiken sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in unserer jährlichen und vierteljährlichen Analyse (Managements Discussion and Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen (veröffentlicht unter www.sedar.com) genauer beschrieben werden. Klondike ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer dies wird vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!