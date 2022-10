Larry Lepard: "Schuldenteufelskreis", gesundes Geld ist die Lösung

Larry Lepard, Investmentmanager und geschäftsführender Gesellschafter der EMA, sieht in den USA einen "wirtschaftlichen Schuldenteufelskreis" entstehen und glaubt, dass solides Geld die Lösung für dieses drängende Problem ist. In einem Gespräch mit dem Investing News Network erklärte er, dass es sich um eine einfache mathematische Rechnung handelt: Wenn die Schulden schneller wachsen als das BIP, kann das BIP die Schulden irgendwann nicht mehr tragen. Die Folge? Entweder kollabieren die Schulden oder es kommt zu einer Inflation.Im Detail merkte er an, dass die US-Regierung vor zwei Jahren, als die Zinssätze noch niedriger waren, etwa 350 Milliarden US-Dollar im Jahr für Zinsausgaben ausgab; jetzt ist dieser Betrag jedoch auf etwa 750 Milliarden US-Dollar gestiegen. "Wenn wir auf 4% für das gesamte Schuldenspektrum kommen - wir sind noch nicht so weit, einige der längeren Schulden sind billiger - aber wir werden bei 1,2 Billionen US-Dollar sein, was weitere 500 Milliarden US-Dollar an Ausgaben bedeutet", so Lepard."Das Haushaltsdefizit wird dadurch größer - das ist der wichtige Punkt, den man erkennen muss. Man hat also ein größeres Haushaltsdefizit. Wie finanziert man das Haushaltsdefizit? Man verkauft mehr Schulden. Nun, wenn man mehr Schulden verkauft, was bewirkt das bei einer bestimmten Anzahl von Käufern? Es treibt den Zinssatz der Schulden in die Höhe", erklärte Lepard weiter. "Jetzt ist der Zinssatz für mehr Schulden also höher. Und was bewirkt das? Es erhöht das Defizit. Sehen Sie, worauf ich hinaus will? Es ist ein Teufelskreis ... er dreht sich im Kreis, nicht wahr?"Dieser Zyklus hat sich in Ländern wie Argentinien, Venezuela und Simbabwe abgespielt, aber Lepard meinte, dass es ihn in einem G7-Land seit Deutschland im Jahr 1922 nicht mehr gegeben hat. Letztendlich, so Lepard, werden die Menschen erkennen, dass sie sich mit Vermögenswerten beschäftigen müssen, die nicht an Wert verlieren werden. "Die natürliche Wahl sind Gold und Silber, und bis zu einem gewissen Grad auch Bitcoin, oder? Denn Gold kann man nicht drucken, Silber nicht, Bitcoin nicht. Das ist also sozusagen das Modell, das sich meiner Meinung nach entwickeln wird", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de