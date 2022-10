Chinas Goldverbrauch in ersten neun Monaten des Jahres gesunken

Wie Reuters gestern unter Berufung auf die China Gold Association meldete, ist der Goldverbrauch im Reich der Mitte in den Monaten Januar bis September 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken.Den Angaben zufolge erreichte die Goldnachfrage in den ersten neun Monaten des Jahres insgesamt 778,09 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Rückgang um 4,4%. Die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen ging mit einem Minus von 10,5% im Jahresvergleich am stärksten zurück.Chinas Goldproduktion stieg während der ersten drei Quartale im Vergleich zum Vorjahreszeitraum indes um 14% an und belief sich auf 269,99 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de